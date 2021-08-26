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【健康科技】數碼港奪「傑出健康科技生態圈」獎項　社群初創開發健康科技方案

商業 20:41 2021/08/26

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健康科技是推動各類型智慧生活科技應用的重要一環。數碼港連續第二年在《經濟通》主辦的「健康同行夥伴大獎」中獲得嘉許，今年更獲頒「傑出健康科技生態圈」獎項。數碼港指，會繼續支持並發揮社群內初創及企業的優勢，利用不同先進健康科技，推動醫護行業數碼轉型，促進大眾健康。

【數碼港】「拍住上」計劃批出1,000萬資助　涵蓋各類金融機構

數碼港匯聚逾700間從事智慧生活科技方案的社群企業，其中約90間企業，利用人工智能、虛擬實境（VR）、物聯網及5G等技術，開發不同類型的健康科技方案。預防與及早發現疾病方面，數碼港社群初創ACE VR利用VR技術，開發出新型的白內障檢測方法，更有效發現早期患者，及早治療。在診治方面，特別是疫情下遙距診治的需求大增，數碼港亦有社群初創開發遙距問診平台，如FindDoc提供視像問診服務，完成問診後更可選擇送藥上門或自取，減少病人舟車勞頓。而針對康復階段，Zunosaki開發價格相宜的復康機械手，協助中風患者在家中進行復康訓練，把握康復黃金期，同時紓緩本港物理治療師短缺的問題。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，隨着市民大眾對身心健康的關注不斷提升，對醫療及保健服務，以及醫療質素的要求均與日俱增；同時醫護界近年面對人手短缺的問題，市場對健康科技的需求十分殷切。數碼港社群中有約90間企業提供各類健康科技方案，由預防疾病及監測健康狀況，到醫療程序以至復康過程，都能利用數碼科技提升醫療水平及效率；不但可以減輕醫療系統壓力，同時便利市民以更相宜的價錢享受高質素醫療及保健服務，亦可以減輕危疾對社會帶來的負擔。

【綠色金融】綠色金融日趨普及　數碼港學院辦專家講堂費用全免

責任編輯：蘇穎琪

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