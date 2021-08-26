【大行點睇】碧桂園服務中期多賺六成 瑞信﹕物管行業首選

碧桂園服務（06098）昨日（25日）中午公布中期多賺六成至21.1億元人民幣，好過早前盈喜預測，惟績後遭兩間大行下調目標價，股價微跌0.5%，報59.9元。

【頤海國際 1579】 頤海國際半年少賺近13% 遭多間大行降目標價【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

其中，瑞信降碧服目標價，由95.58元下調至90.17元，以反映股數增加，評級則維持「跑贏大市」，並指為物管行業首選。該行指，公司上半年盈利符合該行及市場預期，業績表現穩健主要是受到具韌性的收入增長所支持，同時調升公司2021年至2023年盈利預測1%至2%。

同場加映：【孫子市法】契媽散戶齊齊掃 買中概股啱哂數?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧