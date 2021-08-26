  • 30°C
香港時間 : 2021826日 (四) 21:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】碧桂園服務中期多賺六成 瑞信﹕物管行業首選

股樓投資 20:32 2021/08/26

分享：

碧桂園服務（06098）昨日（25日）中午公布中期多賺六成至21.1億元人民幣，好過早前盈喜預測，惟績後遭兩間大行下調目標價，股價微跌0.5%，報59.9元。

【頤海國際 1579】 頤海國際半年少賺近13% 遭多間大行降目標價【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

其中，瑞信降碧服目標價，由95.58元下調至90.17元，以反映股數增加，評級則維持「跑贏大市」，並指為物管行業首選。該行指，公司上半年盈利符合該行及市場預期，業績表現穩健主要是受到具韌性的收入增長所支持，同時調升公司2021年至2023年盈利預測1%至2%。

同場加映：【孫子市法】契媽散戶齊齊掃 買中概股啱哂數?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

大行報告 碧桂園 碧桂園服務（06098） 目標價

上一篇文章

【網民熱話】天水圍社區規劃令人窒息？ 網民：樓主去一轉深水埗街市，會發現天水圍係天堂

下一篇文章

【假日好去處】浸大搞首個農業為題多媒體學習館 4大展區體驗可持續生活 內文附參加詳情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
【財務自由】夫婦40歲提早退休 舉家搬到葡萄牙嘆世界 堅守5大法則達成目標
【財務自由】夫婦40歲提早退休 舉家搬到葡萄牙嘆世界 堅守5大法則達成目標
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【求職熱話】每月$1000請兼職司機 一星期6天工作去齊九龍、新界 網民：油錢一個月都唔止一千
【求職熱話】每月$1000請兼職司機 一星期6天工作去齊九龍、新界 網民：油錢一個月都唔止一千
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO