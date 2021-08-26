【假日好去處】浸大搞首個農業為題多媒體學習館 4大展區體驗可持續生活 內文附參加詳情

可持續發展是近年市場的熱話，但對不少人來說這概念較為空泛，由香港浸會大學建立的「可持續資源館S Gallery」，推出了香港首個以「生物資源與農業」為主題的體驗學習館, 佔地約 2,500平方呎。展館應用猶如親歷其境的4D多媒體影視、擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)等多媒體技

術，帶您認識生物資源、有機農業和可持續消費等概念，反思當代生活模式。

香港浸會大學生物系主任及教授暨香港有機資源中心主任黃煥忠教授表示：「現時香港僅百分之一點八為本地蔬菜，其餘外地運來的蔬菜會增加不少碳排放，希望透過可持續資源館令市民更重視本地有機農業。近年，更多人關注社會可持續發展的環境保育觀念，更有『有機魚』滿足食客需求之餘，亦不會對環境造成負擔， 有利海鮮可持續發展。」

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為了讓參加者有更切身的體會，可持續資源館的故事背景設定在2100年，當時地球環境惡劣，人類逼於無奈離開地球，於一個漂浮於太空的母艦「地球號」上生活。但帶上「地球號」的資源只夠消耗 100 年，人類必須要在時間耗盡前回歸地球，尋找繼續存活的機會。回歸地球的太空人必須通過「可持續訓練測試」。而可持續資源館吉祥物水熊爺爺將化身領航員，帶領大家完成訓練。

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是次展覽設4個部份，每位參加者入場前會領取手提電話 (導航器)，以配合每個展館內的學習內容。從 Zone I「穿梭時空」開始，參加者會了解到全球及香港過度消耗地球資源的現狀，並以 180 ﾟ全景熒幕配合 4D 特技上演極具視聽震撼的時空穿梭，回到 21 世紀體驗因氣候變化而引致的極端天氣、農作瘟疫、糧食危機。



及至Zone II的「探索資源」部份，參加者能夠從漁農自然護理署捐贈予 S Gallery 作教育用途的生物標本認識地球物種及生物資源，了解人類活動對生態環境和物種造成的重大威脅，以及非法捕獵及貿易等問題。

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然後 Zone III「耕出未來」當中，參加者可以透過多媒體遊戲技術學習農耕任務，認識尊重大自然的神秘法則，在充滿生機的有機農田自由穿梭，細聽農夫分享有機農耕小故事。



最後 Zone VI「可持續生活」，讓參加者走進模擬消費的百貨公司，利用 VR 體驗重新審視日常生活習慣，認識現代的生活模式，了解購物選擇背後的生態代價，學會做個精明環保的消費者。

可持續資源館希望參加者能夠藉著參與上以上「訓練」，透過遊戲學習到保護生物資源的重要性，從而實踐可持續簡約生活。

可持續資源館在 2018 年 11 月開幕，最受歡迎的展區為 4D 穿梭時空，4D 影片令他們真實地體驗載的地球慘遭人類破壞的末日之境。接近 6 成的參加者覺得體驗可以令他們增長有機耕作、生物資源及可持續生活的知識，並承諾會珍惜資源，如實踐循環再用及回收。參加者對於館內的遊戲亦十分正面，他們覺得展覽有連貫性及吸引力，適合不同年紀的市民，遊戲設計較適合年輕人。

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「可持續資源館(S Gallery)」資料：

開放時間: 星期二至日 (逢星期一休館)

參觀時間: 約 1 小時

參觀人數: 不多於 16 人，建議參加年齡 5 歲或以上

地址：香港浸會大學陳瑞槐夫人胡尹桂女士持續教育大樓 (SCE)12樓1202室

查詢電話 : (852) 3411 7164

網上預約：https://s-gallery.hkbu.edu.hk/zh/booking

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記者：陳詠妍



