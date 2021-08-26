【華潤啤酒 291】華潤啤酒計畫進軍中國白酒市場 產品組合將更多元化

華潤啤酒（00291）公布投資中國的白酒市場計劃。公司發公告指，考慮目前市況及董事會對國內酒類飲品市場未來發展的預測，董事會已議決，擬透過投資於一間位於山東省歷史悠久的著名釀酒公司的旗下業務，進軍中國白酒業務。

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公司指，擬通過投資山東景芝白酒有限公司進軍中國白酒業務，確切的投資金額將在對景芝進行估值後確定。目標公司為景芝的全資附屬公司，主要從事在中國釀造、分銷及推廣白酒的業務，而預期於投資事項完成後，目標公司將成為景芝旗下唯一的白酒業務營運主體。

公司指，此舉將有利於潛在的後續業務發展以及產品組合及收入來源多元化。

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記者：郭秀慧