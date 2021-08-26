  • 30°C
香港時間 : 2021826日 (四) 21:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華潤啤酒 291】華潤啤酒計畫進軍中國白酒市場 產品組合將更多元化

股樓投資 19:58 2021/08/26

分享：

華潤啤酒（00291）公布投資中國的白酒市場計劃。公司發公告指，考慮目前市況及董事會對國內酒類飲品市場未來發展的預測，董事會已議決，擬透過投資於一間位於山東省歷史悠久的著名釀酒公司的旗下業務，進軍中國白酒業務。

【大行點睇】 安踏體育績後股價捱沽【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

公司指，擬通過投資山東景芝白酒有限公司進軍中國白酒業務，確切的投資金額將在對景芝進行估值後確定。目標公司為景芝的全資附屬公司，主要從事在中國釀造、分銷及推廣白酒的業務，而預期於投資事項完成後，目標公司將成為景芝旗下唯一的白酒業務營運主體。

公司指，此舉將有利於潛在的後續業務發展以及產品組合及收入來源多元化。

同場加映：【孫子市法】契媽散戶齊齊掃 買中概股啱哂數?

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

產品 經濟 華潤啤酒（00291） 啤酒 飲品

上一篇文章

【強積金投資】最多一年勁升44.16% 一圖睇清今年最合適的股票成份基金

下一篇文章

5歲學編程　12歲出售NFT　約2個月後將獲逾40萬美元收入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
麥當勞推MIRROR三子姜濤、Anson Lo、Edan「籃神卡」 隨麥當勞App電子優惠券送出　
【財務自由】夫婦40歲提早退休 舉家搬到葡萄牙嘆世界 堅守5大法則達成目標
【財務自由】夫婦40歲提早退休 舉家搬到葡萄牙嘆世界 堅守5大法則達成目標
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊
【求職熱話】每月$1000請兼職司機 一星期6天工作去齊九龍、新界 網民：油錢一個月都唔止一千
【求職熱話】每月$1000請兼職司機 一星期6天工作去齊九龍、新界 網民：油錢一個月都唔止一千
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【公屋裝修】80後夫婦輪候7年　終獲派265呎公屋　豪花32.6萬拆牆重新擺位 　飯廳靠窗邊望海景邊進餐
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO
【投資熱話】均價565買入騰訊 股民開POST鬥慘 被一句KO