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【中銀2388】中銀管理層到惜食堂做義工　製成逾2000份飯餐贈基層

Hot Talk 19:47 2021/08/26

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（左起）中銀香港財務總監隋洋、風險總監蔣昕、惜食堂創辦人董愛麗、副總裁龔楊恩慈。

可用的食物其實適當回收後，可以重新包裝送贈有需要人士，減少浪費食物的問題。中銀香港（02388）管理層最近就夥義工團到「惜食堂」做義工，參與製作熱飯餐及派飯。中銀義工團最後合力完成超過2,200份飯盒，並在指定時間內向有需要人士派發。

中銀香港風險總監蔣昕、財務總監隋洋及副總裁龔楊恩慈都有到場參與今次的義工活動。平時三人出席業績會一本正經講派息、市況就見得多，未知她們落場協助回收食物、製作飯盒又如何呢？但以最終完成2,200份飯餐看來，義工團的效率相當不錯！

中銀香港管理層及義工隊到惜食堂協助製作熱飯餐，最後完成超過2200份飯盒，並送贈至有需要的基層人士。

原來，中銀與惜食堂早在2016年已經開始合作，當時雙方合作設立中央食物處理中心「惜食分餉站」，至2019年，中銀再支持惜食堂推出為期4年的「惜食分餉食物回收及援助計劃」，在「惜食分餉站」的基礎上新增配有保溫設備的兩輛「惜食分餉流動車」，將熱飯餐、冷凍飯餐、湯水及食物包以保鮮、高效的方式1天2次送至偏遠地區的基層人士。

自合作以來，中銀香港已協助惜食堂回收672萬公斤食物，生產飯餐近815萬份，製作食物包近264萬份，近1,080萬人次受惠。

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金融機構 銀行 港股 義工 香港 中銀香港（02388）

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