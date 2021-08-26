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拜登晤蘋果谷歌等科網巨頭　促加強網絡安全

環球政經 20:47 2021/08/26

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美國政府周三（25日）表示，將與業界合作制定新的指導方針，以提高技術供應鏈的安全性，總統拜登呼籲科網巨頭「加強網絡安全」。

美國總統拜登在白宮舉行網路安全會議，與蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、谷歌（Google）等科企高層會面。科企高層在會議上承諾，他們將採取更多措施應對網絡攻擊，以應對對美國經濟構成日益嚴重的威脅。拜登在會上促請高層，加強網絡安全。

在會後，微軟表示將在五年內投資200億美元，以加強網絡安全工作，並提供 1.5 億美元的技術服務，以幫助美國政府機構維護其網絡安全系統更新；IBM 表示，將在三年內培訓超過15萬名網絡安全人才，並與大專院校合作，以創建更加多元化的網絡人才；谷歌亦表示，會在未來五年內投入100億美元用於網絡安全。並表示會培訓10萬名人才，使他們獲得行業認可的證書。

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責任編輯：黃苑筠

拜登 經濟 香港

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