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鏡粉大搞生日應援　Jeremy歌迷會擲逾20萬為偶像慶生

理財智慧 18:33 2021/08/27

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在Instagram上點入「Jeremyleefansclub」的專頁後，可見有關李駿傑（Jeremy）相片和影片亦不乏偶像與粉絲間的活動合照。作為粉絲團管理員之一的Yasmine談起偶像時，彷似有源源不絕的話題，「Jeremy除了台風吸引外，他在鏡頭內外都展示了溫暖細心的一面，經常默默耕耘」。到底何時迷上偶像？這得由《全民造星》開始說起，「當初見到他（Jeremy）第一回合的個人舞台表演後，已經被他穩定的歌舞表演吸引。」

其後，從事文職的Yasmine更加入粉絲後援會—「Jeremy Lee Fans Club」，展開不同的新嘗試。她先是Instagram的粉絲專頁的其中一位管理員，並與其他後援會成員在Telegram上分享不同渠道的資訊，如分享與Jeremy的新聞和活動等。「為了做應援，我學懂了攝影、設計，甚至去研究如何印刷應援品、落廣告。雖然用粉絲身份去應援，但卻真的很忙碌，但做了很多以前未曾接觸的事情，或者也是一種學習。」Yasmine分享，「Unicorn」（Jeremy粉絲別稱）的日常生活用品如化粧品、服飾、甚至日常零食等，都是購買Jeremy推介的產品，「應援予於日常，融入生活」。

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發起集資為偶像宣傳

除了購買Jeremy的代言或同款產品、在社交平台分享資訊外，為增加偶像的曝光率，粉絲團更會發起集資，用作舉辦活動宣傳。Yasmine表示「鏡圈」文化基本上資金由粉絲按應援活動類別，再舉行公開集資，「例如生日、新歌等重大活動，都會發起集資，粉絲也可自由捐款予Fansclub。」她續說，「我們分別於Telegram及Instagram公開召集，如unicorn願意一齊參與應援，也歡迎他們集資予粉絲團，集資屬自願性質，大家按能力或心意進行就可以。」

以Jeremy早前發布自作歌-《夢言》為例，粉絲後援會不但在Instagram、Facebook及YouTube等網上平台進行廣告投放，亦在31個巴士站「買起」燈箱廣告，進行為期兩周的應援。Yasmine指出，單計在港島區設置的大燈箱廣告，至少也要花上萬元。粉絲後援會去年9月分別在逾120個燈箱廣告作為生日應援，當中包括在九龍新界共24個設置80個燈箱廣告應援、而港島區則有共13個巴士站設置45個燈箱廣告。

花逾20萬作生日應援

要數上花費最高的集資活動，必定是粉絲後援會將花逾20萬元以上，準備Jeremy於9月的26歲生日應援。是次活動包括巴士應援、巴士站廣告及大電視廣告等等，「今次應援項目都花費較以往的多，有六位數字，希望為Jeremy慶生之餘，有更多人認識本土偶像團體。」此外，他們又準備不同的應援計劃，包括係慈善義賣、展覽等，更邀請了插畫師-yet daily合作，製作生日主題Tee和其他周邊。

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責任編輯：黎淑雯

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