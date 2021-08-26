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【電視節目】曾志偉自評上任後表現值50分 稱目前仍在摸索市場口味

理財智慧 22:08 2021/08/26

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TVB電視廣播（0511）上半年業績報告指出，集團已委任兩名資深演藝人曾志偉及王祖藍加入高級管理層，冀望有助加強綜藝節目製作實力，現出任副總理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉，首度出席業績發布會時，被問及對自己上任後的評分時，自評值50分，又指目前上任至今仍未有顯著成績可見。

他坦言，由演藝走向行政，對自己而言，此屬新嘗試，冀望未來繼續為TVB帶來更多新題材，並會首度嘗試由以往「一至五」的橫綫方式播放節目，改為以「一至三」或「四至五」的直綫方式等。

【跨界營商】TVB主席許濤：目標成為本港電商龍頭 未來以混合方式重點發展電商領域：【下一頁

他表示，未來會嘗試多元化的節目模式，又坦言目前仍摸索市場口味，未來會重點發展選秀節目，其主席許濤補充，集團在內容製作時，投放資源絕不手軟，又認為自家製作IP有長遠價值，不少經典IP至今仍大眾喜愛，帶來收益。

面對友台掀起熱潮，被問及TVB又會否參考其節目製作時，曾志偉直言，TVB有別於其他電視台，向來以普羅家庭的收看觀眾對象為主，由8個月至88歲均是目標觀眾，故他認為節目題材不適合過於偏鋒，並強調TVB節目要有界綫，「都係果句，唔好教壞細路」。

他提及，TVB最需要向友台學習的地方在於，「點解可以咁平做到一個節目？」，並舉例每年港姐等固定節目均投放不少資源。他又認為翡翠台會繼續製作主流節目，新嘗試則放在J2，明珠台亦會製作自家節目。

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責任編輯：潘曉豐

綜藝節目 電視台 曾志偉 TVB 香港

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