【東京殘奧】意外失去雙臂 埃及球手口足並用打乒乓

東京殘奧開幕後，各類賽事陸續展開。主要用手持板比賽的乒乓球賽場中，一位近50歲的埃及男球手最為獨特，因為失去雙臂只能用口足競賽，但仍打得相當出色。而他會成為乒乓球運動員，其實是童年一次事件激發。

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現年48歲的哈馬圖（Ibrahim Hamadtou）於10歲時，因一次火車意外失去雙臂。如今，哈馬圖站在殘奧乒乓球男子TT6級賽場，用口部及足部挑戰一眾用手持拍的球員。今次並非哈馬圖首次登上殘奧乒乓球賽場，上一屆里約殘奧中，哈馬圖分別在TT6級單打取得第11名，團體賽獲得第9名。

哈馬圖在周三（25日）的小組賽中，首輪遇上南韓球手，表現雖然不錯，可惜仍以0比3不敵對手。賽後，哈馬圖表示希望下場可以順利贏球，目標是爭取獎牌。

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哈馬圖去年受訪時透露，原本在家鄉只有足球及乒乓球最盛行，失去雙臂的他自然是投身足球。直至有一次哈馬圖為一場乒乓球比賽擔任裁判，途中有人指控哈馬圖偏袒對手，更出言挑釁，要他不要干預比賽，稱哈馬圖永遠不能夠打乒乓球。此話激起哈馬圖的鬥心，從此走上乒乓球之路，更成為殘奧運動員。

責任編輯：吳漢培