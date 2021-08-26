【騰訊遊戲】騰訊手遊《光與夜之戀》禁止未成年玩家登陸 內地首例

▲ 騰訊旗下《光與夜之戀》成為內地首款禁止未成年人登入的手遊。

騰訊 （00700） 再收緊針對未成年人遊戲規管，旗下《光與夜之戀》宣布，自9月25日零時起，凡是經公安實名校驗確認為未滿18周歲的未成年用戶，將無法登陸遊戲體驗，成為首款禁止未成年人登陸的手遊。

《光與夜之戀》公告表示，健康系統升級措施自8月13日正式發布，已平穩運營一段時間，將進行第二階段升級，主要為「進一步強化未成年人保護工作，更好地營造和維護綠色健康的網絡遊戲環境」。

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自昨日（8月25日）9時起，受新規則影響的未成年人用戶停止充值功能，對於已經進行過付費的受影響未成年人用戶，官方將於9月7日12時開啟退款通道。

《光與夜之戀》於今年6月24日公測，聲稱「匯聚國內外頂級CV（配音演員）、殿堂級作曲家、超一線畫師及豪華編劇團隊」，為用戶帶來高沉浸戀愛互動體驗。

騰訊月初時已經宣布，將推出新舉措降低未成年遊戲用戶在線時長，非節假日從1.5小時降至1小時，節假日從3小時降至2小時。未滿12周歲未成年人禁止在遊戲內消費。

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編輯：陳健婷