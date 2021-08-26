  • 30°C
香港時間 : 2021826日 (四) 19:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊遊戲】騰訊手遊《光與夜之戀》禁止未成年玩家登陸 內地首例

Hot Talk 19:08 2021/08/26

分享：

騰訊旗下《光與夜之戀》成為內地首款禁止未成年人登入的手遊。

騰訊 （00700） 再收緊針對未成年人遊戲規管，旗下《光與夜之戀》宣布，自9月25日零時起，凡是經公安實名校驗確認為未滿18周歲的未成年用戶，將無法登陸遊戲體驗，成為首款禁止未成年人登陸的手遊。

《光與夜之戀》公告表示，健康系統升級措施自8月13日正式發布，已平穩運營一段時間，將進行第二階段升級，主要為「進一步強化未成年人保護工作，更好地營造和維護綠色健康的網絡遊戲環境」。

官媒批遊戲行業文章改題再登　無再提「精神鴉片」、「電子毒品」等詞　騰訊網易即日推措施防沉迷【下一頁】

自昨日（8月25日）9時起，受新規則影響的未成年人用戶停止充值功能，對於已經進行過付費的受影響未成年人用戶，官方將於9月7日12時開啟退款通道。

《光與夜之戀》於今年6月24日公測，聲稱「匯聚國內外頂級CV（配音演員）、殿堂級作曲家、超一線畫師及豪華編劇團隊」，為用戶帶來高沉浸戀愛互動體驗。

騰訊月初時已經宣布，將推出新舉措降低未成年遊戲用戶在線時長，非節假日從1.5小時降至1小時，節假日從3小時降至2小時。未滿12周歲未成年人禁止在遊戲內消費。

相關文章：

【騰訊業績】騰訊劉熾平：料更多監管法規即將出台　教育行業限制不利廣告業務

【騰訊700】虎牙鬥魚合併叫停後　騰訊重啟企鵝電競產品中心

編輯：陳健婷

港股 新經濟股 遊戲 騰訊控股（00700）

上一篇文章

【電動車】彭博：金川國際或獲寧德時代溢價1.5倍入股　寧德時代金川澄清、即市高位入貨蝕4成（第三版）

下一篇文章

【業績｜內房股】華潤置地半年核心盈利增18%、增派中期息0.208元　會審慎獲取收併購項目
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【小米新logo】小米棄用200萬元原研哉設計「MI」品牌？　小米急澄清MI地位「最重要」
【小米新logo】小米棄用200萬元原研哉設計「MI」品牌？　小米急澄清MI地位「最重要」
【恒指夜期+北水】北水走資逾32億　沽安踏中移動李寧　恒指夜期跌14點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水走資逾32億　沽安踏中移動李寧　恒指夜期跌14點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】小米ADR高港3%　騰訊ADR靠穩　夜期跌74點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】小米ADR高港3%　騰訊ADR靠穩　夜期跌74點（不斷更新）
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　9.1接受登記（附網站連結）
【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　9.1接受登記（附網站連結）