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【屈臣氏】疫情使膳食補充劑需求激增　屈臣氏延長與生物科技公司ChromaDex合作　

商業 20:00 2021/08/26

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屈臣氏在2017年成為首個獨家推出樂加欣®️（TRU　NIAGEN®️）的零售商，現在表示，未來三年將延續與ChromaDex的獨家合作夥伴關係。（屈臣氏提供圖片）

屈臣氏在2017年成為首個獨家推出樂加欣®️（TRU　NIAGEN®️）的零售商，現在表示，未來三年將延續與ChromaDex的獨家合作夥伴關係。

【美國疫情】福特汽車要求工廠員工戴口罩　致缺勤率超過2成

屈臣氏指，自2017年以來已售出超過130萬瓶樂加欣®️。樂加欣®️為生物科技公司 ChromaDex研發的膳食補充劑，透過增加NAD+（煙酰胺腺嘌呤二核苷酸）促進細胞代謝。

屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，「數據顯示，購買樂加欣®️的女性和男性顧客的比例平均，涵蓋了所有年齡層，而令人意外的是， Y世代及Z世代的顧客竟佔 21% 。」

根據 Grand View Research 對膳食補充劑的市場分析，全球膳食補充劑市場規模預計將於2028年達到2724億美元。預計由2021年至20281年，市場的複合年增長率（CAGR）將達到8.6%。冠狀病毒的爆發令全球對增強免疫力的產品需求大增，預計該類產品將繼續高速增長。

屈臣氏因此表示，是次延續策略合作夥伴關係來得合時。倪續指，「全球疫情亦促使更多顧客選購膳食補充劑以保持健康，因此產品需求在過去一年激增。」

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