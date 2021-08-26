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美聯黃建業：未通關好淡續爭持　樓價難爆升

股樓投資 18:58 2021/08/26

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二手樓價指數於8月13日破頂，雖然其後雖為回落，但跌幅甚微，樓價仍在高位徘徊，業內人士對樓價未來走勢各有看法。美聯集團主席黃建業預期，疫情及中美關係皆反覆，本港樓市未脫「好淡爭持」格局，料樓價破頂後暫時不會「爆升」，因為三大變數的存在，令升幅將較次季略為放慢，不過在多重利好因素下，繼續睇好後市，維持全年樓價升13%的預測，料更大的升幅須待「通關」後才出現。

黃建業表示，上半年樓價一如年初的預測出現「U型反彈」，「美聯樓價指數」自1月跌落低位後一路回升，8月更升破歷史高位，最新報177.27點，本年迄今指數累升8.44%，較2019年歷史高位176.88點升0.22%。他指出，上半年樓價回升的主要原因是出現「三頭馬車」刺激置業需求，分別是「林鄭Plan」重啟千萬元以下物業的換樓鏈，帶動上車客及換樓客入市；疫情放緩，憧憬通關，「新香港人」趕入市；以及股市波動引發「套股換樓」，資金棄股買磚頭保值。

現時樓價已破頂，市場聚焦後市走向。黃建業指出，自2018年爆發中美貿易戰以來，本港樓市一直「好淡爭持」，現時樓市仍未擺脫這局面，有三大變數的存在，拖慢樓價的升幅，首先中美關係未「破冰」，近月更爆發「金融戰」；其次環球疫情未息，中港「通關」難於短期內實現；加上移民潮未息止，對樓價造成壓力。

黃建業特別提到，「移民潮」對樓市的影響，其實未於上半年完全浮現，主要原因是自2019年起累積的購買力龐大，足以吸納市場上的「移民盤」；其次是部份港人採用「移民不移居」的辦法，即使身在彼邦，仍然保留港樓收租增值，限制了「移民盤」的數目，從而降低移民對樓市的影響。惟須留意，若移民潮持續，甚至擴大，令香港流失人才，勢必影響香港的未來發展，有礙經濟復甦，屆時難免對樓市造成衝擊。

即使如此，黃建業仍相信，現時利好因素仍大於利淡因素，足以支持樓價續升，只是上升速度或輕微放緩，未必再如第二季般急升，樓市將由「高速增長期」進入下半年的「穩定上升期」，樓價升勢將會「由急轉穩」，因此他維持全年樓價升13%的預測。惟他預料，樓價大升需要更強的新動力，或須待中港成功「通關」，樓價才呈現更強勁升勢。

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撰文 : 謝昕蕎

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