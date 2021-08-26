▲ 【HKTVmall業績】王維基：不獲發獎勵股份「好多股東失望」 投資無人商店是30年最重要計劃

香港科技探索 （01137） 6月股東會以50.88%反對，否決向副主席兼集團行政總裁王維基發放最多約4580萬股關連獎勵股份。王維基在業績記者會表示，集團一向對管理層設有獎勵方案，集團內至少有數百人有股權獎勵計劃，但因為他是香港科技探索主要股東，所以需要獲得股東會贊成，又形容方案被否決「好多股東失望」。

王維基稱，他原本的股份獎勵方案並非無條件發出，需要香港科技探索股價在15元以上才可分批獲得，令他的利益和股東拉近。

香港科技探索半年少賺12%至9580萬元 首派中期息8港仙，可見【下一頁】

王維基又在業績記者會重提發展理想，期望5年後集團一半收入來自自家電商平台HKTVmall，一半收入來自科技業務Shoalter。

Shoalter目前除了與I.T籌備11月推出網上購物商場「EESE」，也與印尼PT Kalbe簽定股份認購協議，使用公司的網購平台技術和軟件系統，在當地成立網購商場，專注賣健康護理和保健產品。公司指，PT Kalbe在印尼上市，市值有45億美元，去年營業額有16億美元。

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除了香港、海外網購商場項目，王維基也介紹「無人商店」投資，形容是從商30年以來，「最具影響力和最重要的計劃」，而公司於8月4日提交首個專利申請，交代自動化零售店和系統。

王維基稱，「無人商店」不是全新概念，因不同企業都感受到人工成本壓力，而亞馬遜、內地電商巨頭的無人商店以數千攝錄機為技術核心，但至今未受消費者接受，「若果他們模式成功，我們就真的太遲」。

▲ 香港科技探索在業績公告附上「無人商台」概念圖

香港科技探索指，公司的自動化零售店及系統有其與眾不同之處，是整個消費者落單、出貨到消費者手上以致補貨入商店的流程，均無需人工服務。 整套機器會盡用店舖面積和高度空間，存放更多商品，售不同尺寸、形狀、 重量和溫度的商品。

王維基認為，公司的方案可對全球零售業帶來新體驗和衝擊，預計可於2022年上半年試行，首要目標是經濟發達地區包括歐洲、美加，「先去人工最貴的國家」，料明年可裝8至10倍機，目前難估回本期需要多長。

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記者：麥德銘