  • 24°C
香港時間 : 2021827日 (五) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

ISIS自殺彈襲喀布爾機場 最少60死150傷 包括27美軍（第八版）

環球社會熱點 04:01 2021/08/27

分享：

喀布爾機場較早時發生兩宗爆炸

恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）在其新聞網站宣布，承擔發動阿富汗首都喀布爾機場爆炸事件的責任。喀布爾機場周四（26日）發生兩宗爆炸，增至最少60人死、150人傷。

（襲擊重點）

* 美國中央司令部司令麥肯齊證實美軍有12人死亡、15人受傷。塔利班則指有28名組織成員身亡。

* 美國情報官員相信，喀布爾機場外的自殺式爆炸很大可能是「伊斯蘭國」在當地的分支ISIS-K發動。

* 白宮表示，美國總統拜登（Joe Biden）已即時獲取簡報。

* 美國駐喀布爾大使館發出警告，指機場發生大爆炸及傳出槍聲，在當地的美國公民應立即離開喀布爾機場。

* 喀布爾機場外，鄰近Abbey Gate閘口及Baron Hotel兩處周四先後發生爆炸。

阿富汗持續不穩 俄羅斯宣布撤僑 【下一頁】

離開阿富汗1個機位賣5萬 黑水創辦人發災難財 【下一頁】

路透社較早時間引述意大利國防部消息報道，一架意大利軍機周四離開喀布爾時遭到槍擊，但軍機並無受損。有身處機上的意大利記者向天空電視透露，軍機於起步後不久遭到槍擊，而當時機上有約100名阿富汗平民。

意大利情報組織則相信，軍機並非遭受槍擊，而是地面上有保安人員向天開槍驅散聚集的人群。

此外，俄羅斯宣布因阿富汗政局不穩而撤僑，英美等國也發出預警，指阿富汗首都喀布爾機場一帶恐襲風險高。法國和荷蘭等多個歐洲國家相繼宣布停止從阿富汗撤僑，並呼籲民眾避免前往喀布爾機場。

美國指喀布爾機場閘口附近有嚴重安全風險，英國也警告阿富汗出現恐襲的風險極高，兩國同樣建議公民避免前往喀布爾機場。

法國總理卡斯泰（Jean Castex）周四（26日）表示，法國政府的撤僑行動會持續至周五（27日）傍晚。他表示自塔利班本月中佔領喀布爾以來，法國已安排約2,500人撤離。

法國政府安排軍機運載撤離人員至法國設於阿聯酋的基地，然後轉飛至法國。

塔利班「封殺」音樂 稱與宗教理念不符 【下一頁】

荷蘭外長及防長去信國會，稱美方通知荷蘭政府需要撤離，荷蘭最後一班從阿富汗撤僑的航班料於周四出發。

荷蘭政府稱由於安全問題，他們無法繼續在喀布爾協助人們撤離，並強烈建議人們不要再前往機場。餘下荷蘭使館人員、軍方人員及其餘數百人，預計將乘坐最後一班撤僑航班離開阿富汗。

德國周四結束從阿富汗撤僑的行動。丹麥最後一班撤僑航班周三（25日）已離開阿富汗，該國連日來已安排過千人撤離。而比利時和波蘭也相繼宣布於阿富汗撤僑的行動結束。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

阿富汗持續不穩 俄羅斯宣布撤僑
2021/08/26
阿富汗持續不穩 俄羅斯宣布撤僑
塔利班「封殺」音樂 稱與宗教理念不符
2021/08/26
塔利班「封殺」音樂 稱與宗教理念不符
離開阿富汗1個機位賣5萬 黑水創辦人發災難財
2021/08/26
離開阿富汗1個機位賣5萬 黑水創辦人發災難財
喀布爾機場恐襲風險高 英美澳籲公民勿去
2021/08/26
喀布爾機場恐襲風險高 英美澳籲公民勿去
退役兵帶200貓狗離阿富汗 英防相不滿寵物走先過人
2021/08/26
退役兵帶200貓狗離阿富汗 英防相不滿寵物走先過人

你可能感興趣

阿富汗持續不穩 俄羅斯宣布撤僑
16:05 2021/08/26
阿富汗持續不穩 俄羅斯宣布撤僑
塔利班「封殺」音樂 稱與宗教理念不符
16:21 2021/08/26
塔利班「封殺」音樂 稱與宗教理念不符
離開阿富汗1個機位賣5萬 黑水創辦人發災難財
15:17 2021/08/26
離開阿富汗1個機位賣5萬 黑水創辦人發災難財
政治 地緣政治 阿富汗 法國 荷蘭 丹麥 機場

上一篇文章

【東京殘奧】意外失去雙臂 埃及球手口足並用打乒乓
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

TikTok瘋傳「牛奶箱挑戰」 美國醫生警告：極危險
TikTok瘋傳「牛奶箱挑戰」 美國醫生警告：極危險
退役兵帶200貓狗離阿富汗 英防相不滿寵物走先過人
退役兵帶200貓狗離阿富汗 英防相不滿寵物走先過人
離開阿富汗1個機位賣5萬 黑水創辦人發災難財
離開阿富汗1個機位賣5萬 黑水創辦人發災難財
ISIS自殺彈襲喀布爾機場 最少60死150傷 包括27美軍（第八版）
ISIS自殺彈襲喀布爾機場 最少60死150傷 包括27美軍（第八版）
英女王傳反擊哈里梅根 隨時告書商誹謗
英女王傳反擊哈里梅根 隨時告書商誹謗
新型冠狀肺炎全球疫情（08月27日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月27日 時間13:00）