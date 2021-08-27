美國疑ISIS發動 喀布爾機場遭自殺彈襲擊13死 至少10名美軍人員喪生 （第七版）

▲ 法國和荷蘭等多個歐洲國家相繼宣布停止從阿富汗撤僑

路透引述消息人士稱，美國情報官員相信，阿富汗首都喀布爾機場外的自殺式爆炸很大可能是由恐怖組織「伊斯蘭國」在當地的分支ISIS-K發動。

白宮表示，美國總統拜登已即時獲取簡報。美國駐喀布爾大使館發出警告，指機場發生大爆炸及傳出槍戰，在當地美國公民應立即離開喀布爾機場。

外電早前報道，有情報表明當地恐怖組織ISIS-K將在喀布爾機場外發動襲擊，美國、英國和澳洲發出警告，建議公民切勿前往喀布爾機場。（第七版）

阿富汗首都喀布爾機場外，鄰近Abbey Gate及Baron Gate兩個閘口周四（26日）先後發生爆炸。半島電視台引述塔利班安全部隊的消息指，最少13人死亡，包括外國人及兒童。

福克斯新聞報道，至少10名美國海軍陸戰隊員和士兵，在喀布爾機場外的自殺式爆炸中喪生。

（第七版更新傷亡情況）

美國五角大樓發言人柯比（John Kirby）於Twitter證實，喀布爾機場Abbey Gate閘口外首先發生爆炸，造成暫時未知人數的受傷。美國國防部正向總統拜登（Joe Biden）匯報情況。美國有線新聞網絡（CNN）引述美方人員指，相信是自殺式襲擊。

《衛報》亦引述英方消息指，Baron Hotel附近Baron Gate閘口外的通道，其後同樣發生爆炸，而爆炸前曾傳出槍聲。

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路透社較早時間引述意大利國防部消息報道，一架意大利軍機周四離開喀布爾時遭到槍擊，但軍機並無受損。有身處機上的意大利記者向天空電視透露，軍機於起步後不久遭到槍擊，而當時機上有約100名阿富汗平民。

意大利情報組織則相信，軍機並非遭受槍擊，而是地面上有保安人員向天開槍驅散聚集的人群。

此外，俄羅斯宣布因阿富汗政局不穩而撤僑，英美等國也發出預警，指阿富汗首都喀布爾機場一帶恐襲風險高。法國和荷蘭等多個歐洲國家相繼宣布停止從阿富汗撤僑，並呼籲民眾避免前往喀布爾機場。

美國指喀布爾機場閘口附近有嚴重安全風險，英國也警告阿富汗出現恐襲的風險極高，兩國同樣建議公民避免前往喀布爾機場。

法國總理卡斯泰（Jean Castex）周四（26日）表示，法國政府的撤僑行動會持續至周五（27日）傍晚。他表示自塔利班本月中佔領喀布爾以來，法國已安排約2,500人撤離。

法國政府安排軍機運載撤離人員至法國設於阿聯酋的基地，然後轉飛至法國。

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荷蘭外長及防長去信國會，稱美方通知荷蘭政府需要撤離，荷蘭最後一班從阿富汗撤僑的航班料於周四出發。

荷蘭政府稱由於安全問題，他們無法繼續在喀布爾協助人們撤離，並強烈建議人們不要再前往機場。餘下荷蘭使館人員、軍方人員及其餘數百人，預計將乘坐最後一班撤僑航班離開阿富汗。

德國會於周四結束從阿富汗撤僑的行動。丹麥最後一班撤僑航班周三（25日）已離開阿富汗，該國連日來已安排過千人撤離。而比利時和波蘭也相繼宣布於阿富汗撤僑的行動結束。

責任編輯：鄭錦玲