歐洲多國停止從阿富汗撤僑 因英美相繼示警

▲ 法國和荷蘭等多個歐洲國家相繼宣布停止從阿富汗撤僑

俄羅斯宣布因阿富汗政局不穩而撤僑，英美等國也發出預警，指阿富汗首都喀布爾機場一帶恐襲風險高。法國和荷蘭等多個歐洲國家相繼宣布停止從阿富汗撤僑，並呼籲民眾避免前往喀布爾機場。

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美國指喀布爾機場閘口附近有嚴重安全風險，英國也警告阿富汗出現恐襲的風險極高，兩國同樣建議公民避免前往喀布爾機場。

法國總理卡斯泰（Jean Castex）周四（26日）表示，法國政府的撤僑行動會持續至周五（27日）傍晚。他表示自塔利班本月中佔領喀布爾以來，法國已安排約2,500人撤離。

法國政府安排軍機運載撤離人員至法國設於阿聯酋的基地，然後轉飛至法國。

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荷蘭外長及防長去信國會，稱美方通知荷蘭政府需要撤離，荷蘭最後一班從阿富汗撤僑的航班料於周四出發。

荷蘭政府稱由於安全問題，他們無法繼續在喀布爾協助人們撤離，並強烈建議人們不要再前往機場。餘下荷蘭使館人員、軍方人員及其餘數百人，預計將乘坐最後一班撤僑航班離開阿富汗。

德國會於周四結束從阿富汗撤僑的行動。丹麥最後一班撤僑航班周三（25日）已離開阿富汗，該國連日來已安排過千人撤離。而比利時和波蘭也相繼宣布於阿富汗撤僑的行動結束。

責任編輯：鄭錦玲