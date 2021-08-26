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【業績｜科技股】網龍上半年多賺 28%　宣布回購最多23.4億元　料遊戲教育行業監管影響輕微

股市 18:47 2021/08/26

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【業績｜科技股】網龍上半年多賺 28%　宣布回購最多23.4億元　料遊戲教育行業監管影響輕微

網龍 （00777） 公布上半年業績，期內收入按年增18.9%至33.56億元（人民幣，下同）；純利約4.31億元，按年增28.0%；每股盈利約0.7745元，中期息每股0.4港元，按年增60%。網龍宣布三年期的股份回購計劃，回購總額最高3億美元（約23.4億港元）。

期內遊戲業務收入按年增12.2%至18.47億元，網龍提到，近期遊戲行業監管變動的趨勢下，集團一直積極地應對及採取了必要手段以確保公司遊戲業務符合監管規範，上半年18歲以下未成年用戶對遊戲業務收益貢獻不到1%，預計防止沉迷遊戲的規範並不會對公司帶來重大影響。此外，集團計劃在短期內推出的新遊戲也已經獲得了必要的版號批准。

期內教育業務收入按年增23.7%至14.08億元。早前內地收緊補習行業規範，網龍稱，集團沒有涉足校外培訓業務，所以新的監管政策並沒有對集團帶來負面影響，集團對下半年的增長勢頭樂觀，料分部經營性分類虧損繼續收窄。

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編輯：李哲毅

港股 網龍（00777） 新經濟股 遊戲

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