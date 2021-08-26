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【變種病毒】本港出口貨值續升　惟廠商憂Delta病毒、缺櫃潮拖累

商業 19:30 2021/08/26

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7月份整體出口貨值升26.9%，升幅較6月份收窄。（資料圖片）

政府統計處昨日公布本港最新出口數據，7月份整體出口貨值升26.9%，升幅較6月份收窄。有分析師認為，出口增長在短期內將會繼續放緩；業界亦稱近期貿易存有隱憂，如Delta變種病毒、缺櫃潮等。

【香港出口】7月份出口貨值升幅收窄　按年增26.9%

捷達錶業製品總經理劉希立憂慮疫情反覆，雖然今年定單量已較去年有30%增長，但由於去年基數太低，現尚未回復至疫前水平。他又指，1月至5月出貨量約2萬多隻表，雖與疫前每月4萬隻表相差甚遠，但仍算有起色。增長動力主要來自德國，杜拜、中東，以及印尼、馬來西亞等東南亞國家。但隨着Delta變種病毒出現，「上月近乎沒有查詢」，他預計出口情況會在今年底進一步轉差。

另一方面，玩具業則憂心物流供應窒礙定單表現。香港玩具廠商會常務副會長張綺媚透露，貨櫃短缺的問題持續困擾本地廠商，特別是7、8月是聖誕節檔期的出貨旺季。船運短缺、延誤的情況高達40%，「例如需要100個貨櫃，最終只得60個。」她續透露，有部分客戶考慮到現時的物流問題，選擇提前出貨，但亦有部分是暫時不落單，「因為落單都落不到貨。」倘物流供不應求的情況持續，她估計玩具業的出口定單最終會按年減少20%。

【HK Express】HK Express開通台北及高雄航線　計劃於九月開辦返港航班

【展覽復辦】缺海外買家難做貿易展？　9月鐘表展首次全面開放予零售客

記者：葉泳珊

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