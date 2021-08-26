【網絡安全】企業網絡安全風險增　商業電郵詐騙增

▲ 本地電郵網絡安全公司 Green Radar 公布 2021 年首個針對本港企業的電郵威脅指數（Green RadarEmail Threat Index，GRETI）。（梁偉榮攝）

網絡安全一直是企業關注的議題，隨著商業電郵攻擊上升，有本地電郵網絡安全公司公布首個本港電郵威脅指數，分數為 63 分，顯示香港企業面臨的風險維持在高位。專家呼籲企業需留意 5 大假冒品牌電郵，並為員工進行網絡意識培訓。

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本地電郵網絡安全公司 Green Radar 公布，2021 年首個針對本港企業的電郵威脅指數（Green RadarEmail Threat Index，GRETI），第二季指數為 63 分，反映企業面臨的風險水平維持高位。分析指，最常見的電郵威脅包括，網絡釣魚和惡意軟件攻擊，分別顯示為高及中風險級別水平。至於商業電郵詐騙（BEC）攻擊上升，對企業造成嚴重影響。

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Green Radar 高級銷售副總裁馬偉雄指，釣魚電郵、商業電郵詐騙（BEC）和惡意軟件成為企業的 3 大威脅。其中，商業電郵詐騙（BEC）的電郵威脅指數為 62，屬於高風險威脅。企業亦需多加留意冒充來自著名品牌的電郵，報告指出 5 大最常被冒充的品牌包括 LinkedIn、DHL、Microsoft、Zoom 及順豐速運，其中LinkedIn 的偽冒電郵百分比為 36% ，成5大品牌之首。

隨著惡意電郵對企業的威脅增加，馬偉雄指，電郵攻擊成本低且有效，預計 GRETI 指數將繼續處於高風險水平。他建議，企業可針對不同場景為員工進行網絡意識培訓，例如定期為員工提供網絡釣魚模擬測試，讓員工分辨網頁或電郵的真偽，提高他們的網絡安全知識。

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記者：廖淑瑩