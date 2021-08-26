存保計劃踏入15周年 虛擬銀行都受保 活動送15枚金幣

香港存款保障委員會（存保會）作為管理存保計劃的法定機構，致力提升存保計劃的運作效率和成效，更不斷優化措施及向大眾推廣存保計劃，以加強存款人的信心。存款保障計劃（存保計劃）今年踏入15周年。自2006年推出至今，存保計劃一直擔當「存款守護者」的角色，為銀行存款提供法定保障，時刻守護存款人，對協助維持香港銀行體系的穩健性起著重要作用。

多年來，存保會取得多項重大成就，包括於2011年將每名存款人於每間銀行的最高存款保障額提升至五十萬港元；於2016年實施按總額發放方式釐定補償金額，將發放補償的時間大幅縮短至七天；以及在2019年虛擬銀行推出時，將存放其中的銀行存款涵蓋入保障範圍內。

與時並進 不斷優化以加快發放補償

存保會最近引進了電子支付渠道發放補償，以加快存保計劃發放補償的效率。當銀行倒閉時，除使用郵寄支票外，現更可採用電子支付渠道，以直接轉帳方式，透過存保會指定的代理銀行或「轉數快」發放補償，直接存入帳戶。優化措施為存保計劃提供了快捷、方便又安全的發放補償渠道。

整個支付過程會在銀行倒閉時立即啟動，合資格存戶無需登記或提交索償申請。存保會已於去年與銀行業界進行了以電子支付渠道發放補償的全面測試，確定系統及相關流程有效運作。

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世界在變 守護依然 虛擬銀行亦受保

存保會主席許敬文教授, MH表示：「過去十五年，存保會作為香港的『存款守護者』，時刻竭盡所能，致力守護市民存放在銀行的血汗錢。我們一直與時並進，最近更引進電子支付渠道，以加強存保計劃發放補償的能力及成效，令人人存得安心。」他更指會繼續努力，務求存保計劃能緊貼科技發展趨勢，以及符合國際間的最佳做法，並進一步加強宣傳推廣和社區教育工作，令存款人明白到無論在任何情況下，存保計劃都能時刻為他們提供周全的保障，縱使世界在變，守護依然。

香港越來越多虛擬銀行，MH就指只要它們有牌照，存款一樣會受保障。計劃沒有任何申請要求，亦不需費用，惟一要注意的是申請人填的資料一定要和銀行的資料一樣，否則有機會延誤補償發放時間。

網上宣傳活動 推廣存保計劃

網上宣傳活動將於九月推出，參加者只要在存保會的Facebook專頁「存得安心」分享其精明儲蓄之道，即有機會贏得足金的「存款保障計劃十五周年紀念金幣」乙枚。活動將合共送出十五枚紀念金幣。

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責任編輯：張瑋婷