【業績｜遊戲股】心動上半年由盈轉虧、蝕3.25億人幣　月活躍遊戲用戶跌近五成

▲ 心動上半年由盈轉虧、蝕3.25億人幣 月活躍遊戲用戶跌近五成

心動公司 （02400） 今年上半年由盈轉虧，首六個月股東應佔虧損達3.25億元（人民幣，下同），對比去年同期盈利近2.07億元；期內收入亦按年下跌4.3%指13.79億元。

網絡遊戲平均月活躍用戶減少48.5%指1569萬人，平均月付費用戶減少17.4%至81.1萬人。平台TapTap的中國版月活躍用戶達2867.1萬人，按年增長15.6%；國際版達1318.3萬人，按年增484.4%。

公司表示，上半年受主要老遊戲生命周期，及大量新遊戲在研發之中的影響，網絡遊戲收入按年下滑，但付費遊戲及TapTap仍保持增長，強調截至6月30日，公司持有超過43億元的現金及現金等價物及短期投資，目前有充足資源支持業務發展。

公司指，因中國「疫情居家期間」的影響逐漸消退，《香腸派對》（Sausage Man）的月活躍用戶有較大程度下降，是公司整體網絡遊戲月活躍用戶減少的主因，但該遊戲流水表現與去年同期相當。

公司又指，公司正在推進現有13款遊戲項目的開發，其中四款已經參與「篝火測試」（遊戲開發階段的玩家試玩測試），另有三款遊戲預計將於下半年陸續開啟封閉測試。

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記者：梁安琪