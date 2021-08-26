【巴菲特持股】Snowflake上季收入大增103%　預估本財年市銷率仍近80倍

▲ Snowflake上季收入倍升，全年收入展望強勁

股神巴菲特有份投資的雲數據公司Snowflake（美：SNOW）公布7月底止3個月，2022年第2財季業績，上季股東應佔虧損擴大至1.96億美元，去年同期為蝕7763萬美元。不過，Snowflake上季收入倍升，加上全年收入展望強勁，帶動股價市前造好。

Snowflake上季產品收入大幅增長103%至2.546億美元，超市場預期的2.4億美元；產品毛利率68%。公司預估第3財季產品收入介乎2.8億至2.85億美元，按年增長89%至92%。本財年產品收入介乎10.6億至10.7億美元，按年增長91%至93%；產品毛利率預估達73%。

截至7月31日，公司客戶4990個，按年增長60%。其中116個為百萬美元客戶，按年增長107%。財富世界500強客戶達212個，按年增長34%。Snowflake上日收市價283.76美元，對應市值840.2億美元，如本財年收入達到上限10.7億美元，其市銷率（PS）估值仍高達78.5倍。

Snowflake主要業務是數據倉庫（Data Warehouse），功能是將很多雜亂數據集合，成為單一具市場價值的資訊，再利用這些資訊建立應用程式，並分享這些資訊。Snowflake的客戶是以大企業為主，較少受經濟周期影響，包括Salesforce（美：CRM）、貝萊德（美：BLK）、谷歌雲及Microsoft Azure等均是客戶。

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編輯：區嘉俊