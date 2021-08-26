▲ 【TVB買士多】王維基不視TVB向HKTVmall發起挑戰 「網購不是做一個app」

TVB電視廣播 （00511） 上周宣布入主網購平台Ztore士多，經營HKTVmall的香港科技探索 （01137） 副主席王維基在業績會被問及對TVB收購看法。王維基稱，不會視TVB收購士多是對HKTV mall團發起挑戰，重申他一直視發展電商的關鍵在於倉儲、物流能力，未見到有集團以數以億計投資在自動化倉儲、物流系統，「完全不覺得有平台威脅我們」。

網購不是做一個app，做app就能成功，香港好多人已經成功。 不認真投資倉儲、物流，（HKTVmall）不會有對手。

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王維基表示，對TVB發展電商業務有困感，指電視廣播不單有自家網購業務，也與香港寬頻合作「HOME+」、收購利豐系FingerShopping，最新又收購士多，反而見其生意下跌。

TVB在收購士多時表示，交易後電商規模可擴大4倍，客戶基礎倍增至逾100萬名。

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記者：麥德銘