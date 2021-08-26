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【潛力股精選】梁耀康：中國鋁業（02600）

股市 18:15 2021/08/26

分享：

港股跌市之下，資源股表現相對硬淨，中國鋁業 （02600） 今日逆市升半成，收報5.09元。《ET講股通》主持梁耀康建議投資者可留意中鋁，想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

＊＊＊

重溫《ET講股通》足本版（點擊↓）

Time code：

00：00 - 港股今日市況速報及解讀
01：40 - 科技股指數反彈乏力原因
05：12 - 鋼材股、煤炭股逆市硬淨：馬鋼  （00323）
06：21 - 建築相關股逆市造好：中國建築  （03311）  可望突破
06：37 - 內需股蒙牛  （02319）  績佳可留意
08：20 - 股票推介：中國鋁業  （02600）
12：09 - 市場焦點注意　睇實港股關鍵位
14：30 - 股票分析：中移動  （00941）  現價可吸？
17：31 - 股票分析：中芯國際  （00981）  現價可吸？
23：20 - 股票分析：美團  （03690）  股價前景如何
27：08 - 股票分析：復星  （02196）  股價前景如何
29：28 - 股票分析：招行  （03968）  股價前景如何
33：07- 股票分析：中信  （00267）  股價前景如何

欄名 : 潛力股精選

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