【潛力股精選】梁耀康：中國鋁業（02600）

港股跌市之下，資源股表現相對硬淨，中國鋁業 （02600） 今日逆市升半成，收報5.09元。《ET講股通》主持梁耀康建議投資者可留意中鋁，想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

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00：00 - 港股今日市況速報及解讀

01：40 - 科技股指數反彈乏力原因

05：12 - 鋼材股、煤炭股逆市硬淨：馬鋼 （00323）

06：21 - 建築相關股逆市造好：中國建築 （03311） 可望突破

06：37 - 內需股蒙牛 （02319） 績佳可留意

08：20 - 股票推介：中國鋁業 （02600）

12：09 - 市場焦點注意 睇實港股關鍵位

14：30 - 股票分析：中移動 （00941） 現價可吸？

17：31 - 股票分析：中芯國際 （00981） 現價可吸？

23：20 - 股票分析：美團 （03690） 股價前景如何

27：08 - 股票分析：復星 （02196） 股價前景如何

29：28 - 股票分析：招行 （03968） 股價前景如何

33：07- 股票分析：中信 （00267） 股價前景如何