【電視廣播TVB】TVB 主席許濤：目標成為本港電商龍頭　電視節目投入絕不手軟

▲ TVB 主席許濤（右二）：目標成為本港電商龍頭 電視節目投入絕不手軟。財務總裁及公司秘書麥佑基（左一）、副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉（左二）、副總經理 （法律及國際業務）（右一），林宇翔攝

電視廣播（ 00511， TVB ）主席許濤表示，收購本地電商Ztore後，集團電商商品成交金額（GMV）立刻由1億增至4億元，又稱Ztore與Big Big Shop會員重疊數目不足2成，預計可以產生有效協同效應，進行交替銷售，下一步將拓展串流直播電商，揚言目標是成為本港電商龍頭。

許濤透露，在完成收購前兩至三個月間，曾與對方作試驗項目，在TVB平台推廣Ztore產品，最後反應十分良好，Ztore 的GMV增長40%至50%。

昨日公布業績的TVB今日跌6.38%，收報6.6元。

採取混合模式電商 無需再作大額投資。

許濤稱，未來電商業務會採取混合模式，Big Big Shop主攻平台模式、Ztore則採取自營模式、同時會推出團購及直播電商。對於Big Big Shop與Ztore 如何進行差異化，許濤表示，前者以經營平台為主，所以不會「坐貨」，後者則是自營為主，直接向消費者賣貨及提供物流服務。

問及TVB會否需大額投資發展電商，許濤表示，正常情況下，發展電商物流倉庫涉及大量投資，但現時Ztore 已具備倉庫、倉管系統及車隊，所以無需再作大額投資。

許濤：電視節目投入絕不手軟

問及電視節目及電商回本期，許濤未有正面回應，只表示作為內容創作公司，相關投入絕不手軟，希望最大化股東利益。TVB上半年收入按年只增1.8%，財務總裁及公司秘書麥佑基表示，疫情影響下，中港兩地商務來往減，拖累內地合拍收入減少，去年共完成四套合拍劇，今年只有三套。

麥佑基補充，如果與內地合拍劇集，每集劇集投入會較高，假如是公司內部自家製作，現時平均每集成本約120萬至130萬元。

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問及myTVsuper 由盈轉虧，許濤表示，上半年專注拓展用戶訂閱量，同時廣告表現錄得下跌所致。麥佑基表示，現時非廣告收入佔比上升至16%，主要是myTV Super訂閱、電商收入等，形容Ztore將會是收入驅動器。

管理層：過去出現匿名的失實指控 背後或由組織策劃

對於網民杯葛TVB廣告商行動，副總經理（法律及國際業務）陳樹鴻表示，警方在今年及去年作出拘捕行動，近期部分受影響廣告商陸續回歸，對未來廣告業務好樂觀。許濤指出，過去出現很多匿名的失實指控，背後或是由某些組織所策劃，但補充，難以量化杯葛行動對業務的實質影響。

近年TVB投資星美債券及CERC債券失利，集團在上半年出售約 20%的債券，許濤表示，截至6月底仍手持價值約3億元的債券組合，未來方向主要是待債券到期贖回，如果價錢適合則會出售。

有人關注TVB未來兩三年是否不再派息，許濤未有透露重新派息時間表，只稱董事會一直探討公司發展可能性，希望帶動股東利益，過去兩年基於需要投資創作新內容，而決定不派息。

曾志偉自評50分 需更多時間才能看到工作成效

今年初回巢TVB擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）的曾志偉笑言，對自己工作滿意度只有50分，現時正努力探討內容新模式，仍需更多時間才能看到成效。他又稱， TVB強項是在合家歡市場，「節目適合8個月至88歲，內容不走偏鋒，唔教壞細路」。

曾志偉透露，除了推出新模式綜藝節目，近期會重新劃分電視節目播放檔期，例如以星期一至三為一組，星期四至五為一組，希望為歡眾帶來新體驗。

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編輯：李哲毅