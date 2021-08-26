東方盛世與星威忍者全面戰略合作　藉2022年冬奧發展機遇　推動電競列入奧運項目

星競威武文體發展有限公司宣佈與瑞典電競俱樂部Ninjas in Pyjamas（NIP）合併，組建星威忍者集團，何猷君先生擔任董事長，聯合創始合夥人還包括Hicham Chahine、孫力偉、Jonas Gundersen、王嘉爾等人。集團最終目標是成為世界上最大的電競和遊戲娛樂公司。同時，東方盛世主席姬鏞倡先生與星威忍者董事長何猷君先生聯合宣佈簽訂全面戰略合作，將聯手在全球各地打造頂級冠軍俱樂部和電競城，並擔任投資顧問、基金管理人，在香港成立國際招商及投資中心，聯動和整合更多國際資源，推動中港澳三地和國際電競產業的全方位發展，為中港澳青年帶來新機遇。

▲ 星威忍者集團董事長何猷君先生

回應2022年北京冬奧會及杭州亞運會 推動體育電競化發展機遇

2020年中國遊戲用戶數已達到6.67億，是2010年的5倍多，而國內遊戲業產值則由十年前的359億元增長至2020年2786.7億元，預計到2024年全球遊戲玩家將達33億人。星競威武戰隊曾獲得英雄聯盟全球總決賽的冠軍，在2018年雅加達亞運會上贏得亞運首枚金牌。2020年，星競威武成為「首屆中國數字冰雪運動會總決賽」的戰略合作單位和技術服務單位，運用科技手段突破冰雪運動的季節和地域限制，跨界將冰雪與電競相融合，決賽的網路點擊超過6400萬次。2022年亞運會更確立電競成為正式競技項目，意味距離奧運更進一步。星威忍者將藉著2022年冬奧的發展機遇，以強大的影響力推動體育電競化的全面發展，其使命是將電競項目推動進入奧運。

打造電競產業國際合作平台 為港澳青年創造新機遇

星威忍者現時在歐洲、中國、南美地區均設有基地和主場，當中電競業務的經濟價值，包括來自賽事、遊戲、廣告、周邊硬體設備，以及直播和轉播等範疇所帶來的收益，集團目前於全球擁有超過250名職業選手、超過200名運營人員、超過8000多名專業主播及多位頂流明星KOL，能夠帶動超過數以億計的流量。東方盛世與星威忍者雙方未來三大戰略目標，包括推動電競業務全球化、普及體育電競化及打造城市數位化。雙方將於香港打造電競產業國際合作平台，鏈接全球，整合資源，對人才需求將會大幅增加，為港澳兩地青年帶來更多嶄新的崗位。對於港澳新一代而言，電競產業將可為青年人帶來更廣闊的發揮空間和向上流動的機會，為港澳兩地多元發展打造新的亮點！

拓展電競產業跨界合作 電競產業投資價值突顯

東方盛世與星威忍者將在香港設立國際投資及招商中心，讓集團項目全面接對接國際金融市場，獲得資本市場支持；通過輸出星威忍者的成功商業模式至國外與國際接軌，亦同時引入國外優質產業及項目至中國，作為長期合作的重要橋樑。

▲ 左起: 東方盛世首席文化官李丞責博士、東方盛世主席姫鏞倡先生、東方盛世副主席何猷君先生

東方盛世將與星威忍者現投資人深圳廣電集團、武漢旅遊體育集團、三六零（601360.SH）、鬥魚（NASDAQ：Doyu）、創夢天地（01119.HK）、SIG海納亞洲創投基金、真格基金及Star VC等知名機構，共同整合更多國際商務資源。另一方面，電競產業的多元化價值體現在推動全球跨文化的交流與融合。國際著名風水大師李丞責博士指出，電競產業作為全球新世代最喜歡的休閒娛樂之一，將能更有效的促進跨種族、跨國界、跨文化的互動和交流，具有重要的檔價值和意義。東方盛世長期支持中國文旅產業的發展，著力搭建中西方文化交流的新橋樑，讓不同文化的愛好者都有機會感受中國優秀的傳統文化，從而推動中國文化藝術產業的建設與發展。為積極回應《長城、大運河、長征國家文化公園建設方案》，助力2022北京冬奧會的全球宣傳推廣，東方盛世通過線上深度內容打造和傳播以及線下一系列文化傳播活動，推動跨文化交流。東方盛世相信借助電競產業的全球化發展，能進一步推動東西方文化的交流和融合。進一步跨越自身業務，創新跨界合作，促進電競產業創新融合，引領電競生態新改變。

東方盛世簡介



「東方盛世是一個全球投資管理平台，是東西方文化和世界連接的橋樑。」

為中國房地產項目提供產業營運管理服務，發起國際級跨領域項目，為項目提升價值。當中包括為大金融、大科技、大品牌、大健康、大文旅、大建設，為六大行業提供全球招商、營運合作、市場推廣、銷售及增值等服務。

我們透過具國際視野、產業知識的專業團隊，加上跨文化聯合家族辦公室平台服務，為投資者和客戶帶來創新和跨境產業房地產投資、資產管理、產業管理和相關投資項目。

共創全球跨文化平台

共建房地產市場可持續性框架

共享優質商業資源

與戰略伙伴和客戶共同成長

（資料由客戶提供）