【跨界營商】TVB主席許濤：目標成為本港電商龍頭 未來以混合方式重點發展電商領域

TVB電視廣播有限公司（0511）早前公布收購本港士多，其主席及非執行董事許濤表示，按公告所指，在集團宣布收購士多後，預期電子商貿業務的商品成交額（GMV）由1億元增至4億元，雙方平台用戶數目合併後達近100萬人。他坦言，雖然存在客戶重疊情況，但僅佔20%，故他認為收購有助刺激交叉銷售（Cross Selling）效應。

他形容，收購士多的確帶來協同效應，並相信成效不限於此，透過士多本身商品交額，加上大台宣傳推廣，未來會有所增長；他舉例指，多年前TVB曾為士多賣廣告，作為初嘗試，最終期內士多收入錄得40%至50%增長。

TVB旨做本港電商龍頭

他更指TVB對電商領域有抱負，掦言不做小眾一群，目標成為本港電商龍頭；未來內部電商業務將分成3種模式，包括主打平台銷售方式的Big Big Shop、倉儲方式的士多以及以社區團購方式的鄰住買。他又指，Big Big Shop以經營平台為主，並不會出現「坐貨」情況，而士多則以倉儲方式，直接向消費者售賣貨品及提供物流服務。他坦言，和內地不同，本港人口較少，市場相對較細，故採用上述的混合模式才可取得成功，故不會整合相關業務。

在債券投資方面，財務總裁及公司秘書麥佑基指公司目前持有約3億多元債券，較去年同期有所減少，主因部分債券已到期或已沽售，他指未來會繼續減持債券套現現金，目前主要持有銀行及公司債券。

TVB近年暫停向股東派息，許濤指會繼續檢視會否派息，其量度標準包括是哪一方能夠增加股東價值，並一直採用此衡量，由於過去兩年注重投資創作新內容，故決定不派息，惟他未有透露公司重新派息的詳情。

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責任編輯：潘曉豐