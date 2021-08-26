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【業績｜電動車】小鵬汽車次季虧損擴大4.7%至11.94億人幣　收入按年增逾五倍

新經濟追蹤 17:52 2021/08/26

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小鵬汽車次季虧損擴大4.7%至11.94億人幣　收入按年增逾五倍

小鵬汽車 （09868） 公布季度業績，今年第二季度股東應佔淨虧損為11.94億元（人民幣，下同），按年擴大4.7%；期內總收入達37.61億元，按年增長536.7%。

公司預計，第三季度公司的汽車交付量將在21500至22500輛之間，按年增長150.6%至162.3%；預計期內收入將達48億至50億元人民幣，按年增長141.2%至151.3%。

小鵬汽車董事長兼首席執行官何小鵬表示，今年上半年小鵬汽車的交付量已經超過去年全年的總數，達到30738輛，按年增長459%。公司在多個關鍵指標創下歷史新高，反映全棧自研技術正在加速推動增長。他又指，隨著電動汽車在中國和世界各地的普及率飆升，相信未來將會進入一個新的快車道，會進一步加速發展。

相關文章：【電動車】彭博：寧德時代擬高市價1.5倍入股　金川國際午後1分鐘急升9成、寧德時代：不屬實（第二版）

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記者：梁安琪

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