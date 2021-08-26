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新西蘭南島持續零確診 北島或需另定防疫級別

環球社會熱點 19:25 2021/08/26

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新西蘭新冠肺炎疫情出現反彈，當地實施最高級別的封城措施。但新西蘭確診集中在北島所在城市，南島則持續零確診。有專責研究當地新冠肺炎疫情的專家建議，新西蘭可以南北島嶼之間設置不同防疫警報級別。

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新西蘭北島最大城市奧克蘭（Auckland）的新冠肺炎疫情嚴峻，佔當地大部分確診個案，並實施封城至本月底。新西蘭所有確診個案都位於北島，南島持續零確診，只有約120人因曾到過奧克蘭，有較高感染風險而需要隔離。

專責研究當地疫情的奧克蘭大學專家亨迪（Shaun Hendy）表示，把新西蘭北島及南島作分隔，並各自實施不同防疫措施是可行方法。他同時強調，位於北島的首都威靈頓（Wellington）近日錄得12宗新冠確診，當局要密切留意當地疫情。

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此外，衛生總幹事布盧姆菲爾德 （Ashley Bloomfield） 博士亦指，正考慮在兩島之間設置不同防疫警報級別，但預料奧克蘭以外的任何地方，防疫級別暫時不會降至3級以下。

第3級別僅次於最高防疫措施，措施包括關閉所有公共場所、聚會人數不得多於10人，以及限制跨區旅行等。新西蘭正實施第4級別封城措施，當局將延長措施至本周末，全國暫錄得210宗本土病例。

責任編輯：郭麗明

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