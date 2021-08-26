▲ 【iPhone 13】蘋果傳計劃上調iPhone 13系列價格 台積電加價引致芯片成本上升

全球芯片短缺下，台積電（TSMC，台：2330）加價引發連鎖效應，外媒報道，蘋果（美：AAPL）計劃調升即將推出的iPhone 13系列新機的價格，以補償芯片製造成本上升。台積電據報已經通知客戶，將調升先進製程以及成熟製程芯片的代工費最多20%，明年1月起生效。

台積電加價影響多名客戶，當中包括蘋果。知情人士指，台積電7納米及以下先進製程芯片代工費將調升3%至10%，蘋果為台積電最大客戶，佔其總收入超過20%，預計芯片製造成本將增加3%至5%。

台積電芯片代工費傳加價一成【下一頁】

為補償芯片成本上升，蘋果擬將成本轉嫁客戶，調升iPhone 13系列售價，以保持盈利能力。今年以來多個筆記本電腦品牌商已經將加價5%至10%。

▼ 點擊圖片放大 +2

參考iPhone 12系列，目前iPhone 12在香港6799元起售，iPhone 12 Pro 8499元起售，Phone 12 Pro Max 9399元起售，而iPhone 12 mini售價則由5999元起。

蘋果傳9月秋季發布會推多款新品 鴻海鄭州廠招工賞金翻倍【下一頁】

蘋果預計下月將舉行秋季發布會，發布iPhone 13系列以及Apple Watch Series 7等新品。iPhone 13傳會有一系列為專業用戶量身定制的新相機功能，包括用於影片的ProRes和人像模式。此外iPhone 13系列或有8大配色。

知名爆料達人Jon Prosser近日就指出，蘋果正在測試新Face ID技術，方便新iPhone 13的用戶即使是在戴著口罩或眼鏡起霧時，在不用搭配Apple Watch的情況下解鎖iPhone。

相關文章：

【iPhone13】蘋果新iPhone相機傳將大升級 新增影片版人像模式等3大功能

【iPhone 13】蘋果iPhone 13 Pro意念圖曝光 瀏海明顯變小、後置鏡頭變大

編輯：陳健婷