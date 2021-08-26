  • 30°C
香港時間 : 2021826日 (四) 19:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 13】蘋果傳計劃上調iPhone 13系列價格　台積電加價引致芯片成本上升

Hot Talk 17:44 2021/08/26

分享：

【iPhone 13】蘋果傳計劃上調iPhone 13系列價格　台積電加價引致芯片成本上升

全球芯片短缺下，台積電（TSMC，台：2330）加價引發連鎖效應，外媒報道，蘋果（美：AAPL）計劃調升即將推出的iPhone 13系列新機的價格，以補償芯片製造成本上升。台積電據報已經通知客戶，將調升先進製程以及成熟製程芯片的代工費最多20%，明年1月起生效。

台積電加價影響多名客戶，當中包括蘋果。知情人士指，台積電7納米及以下先進製程芯片代工費將調升3%至10%，蘋果為台積電最大客戶，佔其總收入超過20%，預計芯片製造成本將增加3%至5%。

台積電芯片代工費傳加價一成【下一頁】

為補償芯片成本上升，蘋果擬將成本轉嫁客戶，調升iPhone 13系列售價，以保持盈利能力。今年以來多個筆記本電腦品牌商已經將加價5%至10%。

    點擊圖片放大
    +2

參考iPhone 12系列，目前iPhone 12在香港6799元起售，iPhone 12 Pro 8499元起售，Phone 12 Pro Max 9399元起售，而iPhone 12 mini售價則由5999元起。

蘋果傳9月秋季發布會推多款新品 鴻海鄭州廠招工賞金翻倍【下一頁】

蘋果預計下月將舉行秋季發布會，發布iPhone 13系列以及Apple Watch Series 7等新品。iPhone 13傳會有一系列為專業用戶量身定制的新相機功能，包括用於影片的ProRes和人像模式。此外iPhone 13系列或有8大配色。

知名爆料達人Jon Prosser近日就指出，蘋果正在測試新Face ID技術，方便新iPhone 13的用戶即使是在戴著口罩或眼鏡起霧時，在不用搭配Apple Watch的情況下解鎖iPhone。

相關文章：

【iPhone13】蘋果新iPhone相機傳將大升級　新增影片版人像模式等3大功能

【iPhone 13】蘋果iPhone 13 Pro意念圖曝光　瀏海明顯變小、後置鏡頭變大

編輯：陳健婷

港股 新經濟股 蘋果（Apple，美：AAPL） 晶片 台積電 iPhone 12 iPhone 13 Apple Watch iPhone Apple
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】小米ADR高港3%　騰訊ADR靠穩　夜期跌74點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】小米ADR高港3%　騰訊ADR靠穩　夜期跌74點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水走資逾32億　沽安踏中移動李寧　恒指夜期跌14點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水走資逾32億　沽安踏中移動李寧　恒指夜期跌14點（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　9.1接受登記（附網站連結）
【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　9.1接受登記（附網站連結）
【小米新logo】小米棄用200萬元原研哉設計「MI」品牌？　小米急澄清MI地位「最重要」
【小米新logo】小米棄用200萬元原研哉設計「MI」品牌？　小米急澄清MI地位「最重要」
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存