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【NFT】紀念NBA傳奇球星高比拜仁　未曝光黑白相變身NFT拍賣　叫價多少「以太幣」？

科技 18:16 2021/08/26

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虛擬資產NFT（非同質化代幣）近月掀起熱潮，更有專門推出球星NFT收藏品的平台，包括紀錄NBA球員在比賽中的精采「絕殺」畫面。有區塊鏈公司將NBA湖人已故傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）的8張未曝光照片，轉為NFT進行拍賣，拍賣所得將捐給紀念高比拜仁的慈善基金會。

綜合外電報道，區塊鏈公司Cryptograph將一共8張的高比拜仁黑白照，轉為NFT作品，以數碼檔案形式，儲存在區塊鏈中。而這些照片是在1999年，由攝影師Davis Factor為高比拜仁拍攝雜誌照片而拍下，過去亦未曾公開。

【NFT】奢侈品牌進軍遊戲界　LV首推NFT冒險手遊（多圖）

【和記電訊】3香港公布5G plan新優惠　5G體驗館創作NFT數碼作品

這批未曾公開的高比拜仁照片NFT，在「Kobe Bryant Day」，即美國時間8月24日起（香港地區由昨日開始），拍賣72小時。截至香港時間今日下午5時半，已開始拍賣40小時，其中以「Time」及「I see you」這兩張NFT作品叫價最高，分別是5.2190枚以太幣（Ethereum，ETH），相當於12.5萬港元；以及4.80枚ETH，相當於11.5萬港元。

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其他NFT作品叫價：

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責任編輯：張寶燕

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