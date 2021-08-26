【澳洲疫情】悉尼所在州確診首破千 醫院設臨時帳篷

▲ 悉尼所在的新南威爾士州單日錄過千宗確診創新高

澳洲新冠肺炎疫情惡化，總理莫里森早前承認澳洲幾乎不可回到「清零」狀態。悉尼所在的新南威爾士州單日錄過千宗確診創新高，悉尼醫院更要設立臨時帳篷收容病人。

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新南威爾士州單日新增1,029宗本土確診個案，較前一日的919宗確診大增過百宗。作為澳洲人口最多城市，悉尼目前更淪為疫區。新增過千宗確診當中，有969宗來自悉尼大都會區。

由於悉尼的新冠患者人數急增，悉尼的韋斯特米德醫院（Westmead hospital）與布萊克敦醫院（Blacktown hospital）要設置臨時帳篷為病人進行取樣檢測，急診部門更特別設立臨時工作組專門治療新冠患者。

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新州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，當局早於去年已大量添購該州深切治療部呼吸機，數量達2,000部較原先多3倍。

新州有116名新冠患者留醫深切治療部，其中102人都未接種新冠疫苗。她承認新州醫療系統面臨壓力，但強調只要新冠疫苗接種率上升，醫療系統料能抵抗當前危機。

澳洲累計有4.77萬宗確診個案及989名新冠患者死亡。澳洲16歲以上的人口當中，約54%的人已接種最少一劑疫苗，有32%的人已完成接種兩劑疫苗。

責任編輯：鄭錦玲