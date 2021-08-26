  • 32°C
香港時間 : 2021826日 (四) 18:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【澳洲疫情】悉尼所在州確診首破千 醫院設臨時帳篷

環球社會熱點 17:36 2021/08/26

分享：

悉尼所在的新南威爾士州單日錄過千宗確診創新高

澳洲新冠肺炎疫情惡化，總理莫里森早前承認澳洲幾乎不可回到「清零」狀態。悉尼所在的新南威爾士州單日錄過千宗確診創新高，悉尼醫院更要設立臨時帳篷收容病人。

【新冠疫苗】確診增患心肌炎風險 比打疫苗更高危 【下一頁】

新南威爾士州單日新增1,029宗本土確診個案，較前一日的919宗確診大增過百宗。作為澳洲人口最多城市，悉尼目前更淪為疫區。新增過千宗確診當中，有969宗來自悉尼大都會區。

由於悉尼的新冠患者人數急增，悉尼的韋斯特米德醫院（Westmead hospital）與布萊克敦醫院（Blacktown hospital）要設置臨時帳篷為病人進行取樣檢測，急診部門更特別設立臨時工作組專門治療新冠患者。

【新冠疫苗】打2劑輝瑞或阿斯利康 有效率半年跌1成 【下一頁】

新州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）表示，當局早於去年已大量添購該州深切治療部呼吸機，數量達2,000部較原先多3倍。

新州有116名新冠患者留醫深切治療部，其中102人都未接種新冠疫苗。她承認新州醫療系統面臨壓力，但強調只要新冠疫苗接種率上升，醫療系統料能抵抗當前危機。

澳洲累計有4.77萬宗確診個案及989名新冠患者死亡。澳洲16歲以上的人口當中，約54%的人已接種最少一劑疫苗，有32%的人已完成接種兩劑疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新冠疫苗】確診增患心肌炎風險 比打疫苗更高危
今日
【新冠疫苗】確診增患心肌炎風險 比打疫苗更高危
【新冠疫苗】打2劑輝瑞或阿斯利康 有效率半年跌1成
今日
【新冠疫苗】打2劑輝瑞或阿斯利康 有效率半年跌1成
【新冠疫苗】達美航空要求未打針員工 每月多交1,500醫保費
今日
【新冠疫苗】達美航空要求未打針員工 每月多交1,500醫保費
【新冠疫苗】有效率急跌至66% Delta變種所累
2021/08/25
【新冠疫苗】有效率急跌至66% Delta變種所累
【新冠疫苗】以色列擴大加強劑接種 30歲可以打
2021/08/25
【新冠疫苗】以色列擴大加強劑接種 30歲可以打

你可能感興趣

【新冠疫苗】確診增患心肌炎風險 比打疫苗更高危
今日 13:39
【新冠疫苗】確診增患心肌炎風險 比打疫苗更高危
【新冠疫苗】打2劑輝瑞或阿斯利康 有效率半年跌1成
今日 12:20
【新冠疫苗】打2劑輝瑞或阿斯利康 有效率半年跌1成
【新冠疫苗】達美航空要求未打針員工 每月多交1,500醫保費
今日 13:51
【新冠疫苗】達美航空要求未打針員工 每月多交1,500醫保費
疫情 傳染病 澳洲 悉尼 新南威爾士州 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

TikTok瘋傳「牛奶箱挑戰」 美國醫生警告：極危險

下一篇文章

OnlyFans煞停色情禁令 銀行承諾唔斷水喉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

退役兵帶200貓狗離阿富汗 英防相不滿寵物走先過人
退役兵帶200貓狗離阿富汗 英防相不滿寵物走先過人
新型冠狀肺炎全球疫情（08月26日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月26日 時間16:00）
【美國疫情】專家警告或日增逾千死 重返3月水平
【美國疫情】專家警告或日增逾千死 重返3月水平
【英國疫情】音樂節後數千人染疫 日增3.2萬確診
【英國疫情】音樂節後數千人染疫 日增3.2萬確診
英國食物供應出問題 麥當勞停賣奶昔
英國食物供應出問題 麥當勞停賣奶昔
英女王傳反擊哈里梅根 隨時告書商誹謗
英女王傳反擊哈里梅根 隨時告書商誹謗