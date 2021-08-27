【私有化】歡聚李學凌與小米雷軍傳組財團私有化 歡聚集團：無收到任何私有化邀約（第二版）　

▲ 傳歡聚李學凌與小米雷軍組財團 溢價至少三成收購歡聚、歡聚盤前曾升17%

據路透社報道指，中國互聯網企業歡聚集團（美：YY）的董事長李學凌，與小米集團 （01810） 董事長雷軍正在合組財團，計劃將在納斯達克交易所上市的歡聚集團私有化，估計歡聚的估值或高達80億美元（折合約620.8億港元）。

報道指，財團計劃以每股75至100美元左右的價格將歡聚集團私有化。若以歡聚集團周三美股收市價56.47美元計算，溢價幅度達32.8%至77.1%。

歡聚集團美股周四曾高見65.75美元，全日漲6%，收報59.88元。針對私有化傳聞，歡聚集團官方回應指，公司沒有收到任何私有化邀約。

據歡聚集團去年年報顯示，李學凌及雷軍分別是歡聚集團的第一及第二大股東，持股比例分別達23.2%及7.8%，當中，李學凌的投票權達76%。

（第二版更新歡聚集團回應）

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