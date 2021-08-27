【業績│內險股】新華保險新業務價值挫近22% 股價升近3%（第二版）

▲ 新華保險新業務價值挫逾兩成

新華保險 （01336） 上半年純利105.5億元（人民幣，下同），按年增長28.3%；新業務價值則比去年同期倒退21.7%至40.9億元。

新華保險周五（27日）開報22.3元，較前一日收市價升1.1%，最新報22.7元，升2.9%。

投資收入方面，年化總投資收益率為6.5%，擴闊1.4個百分點。

集團表示，在行業傳統營銷體制遭遇瓶頸的大背景下，公司積極探索傳統營銷模式轉型，開始清理冗餘人力。截至6月底，個險代理人規模人力為44.1萬人，按年減少16.2%，月均合格人力亦減少22.2%至10.5萬人。另外，月均人均綜合產能減少13.2%至3105元。

料壽險監管持續

內地壽業上半年表現疲弱，副總裁李源認為可歸因於三個主要因素，分別是內地疫情反覆、監管進一步收緊，以及個人保險營銷機制面臨變化。副總裁于志剛相信，嚴格監管仍將維持一段時間，相信未來仍會有關於保險產品及代理人的新規定公布。被問到行業頹勢是否已經到底，李源稱「想愈快愈好」，但要適應新監管要求，隊伍改造磨合亦需時。

在營銷方面，李源稱現時有四個不匹配。第一，現時保險銷售團隊主要為60後、70後，而現時購買保險的主要為80後、90後，雙方缺少共同語言；第二，客戶個性化需求未能獲得滿足，第三，銷售場景不匹配，未能迎合年輕人喜歡在網上消費的習慣；第四，底層代理收入及留存率不匹配。

為應對問題，集團下半年會繼續清理冗餘人力，以及加強銷售團隊年輕化、城市化及專業化。同時，會拓展網上銷售渠道。

銀保業務方面，李源表示會繼續採取「以躉促期」的策略，並加強財富隊伍培訓，以增加高價值產品銷售。

（第二版：新增管理層言論）

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