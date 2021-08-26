【業績】信置全年基礎溢利升126%至103億元　末期連特別息69仙

信置 （00083） 全年純利96.4億元，按年急升4.7倍，派末期息41仙及特別息28仙，連同中期息14仙，全年派息83仙，較上財年增5成。撇除投資物業公平值變動，基礎溢利103.15億元，按年升126.3%，每股基礎盈利1.42元。

信置全年物業銷售總收入為204.3億元，按年急升7.6倍，收入包括來自位於觀塘的凱滙、長沙灣的一號九龍道等；物業租賃全年收入36.9億元，按年跌一成。租金收益減少主要反映新型冠狀病毒疫情所帶來的影響，包括出租率 下降、續租租金負增長及向部分租戶提供租金寬減，同時維持巿場推廣和宣傳開支，增加商場人流及促進租戶收入。期內，集團投資物業組合的整體出租率89.8%，按年跌5個百分點。

信置指，未來將有多個新項目推售。當中位於黃竹坑的港島南岸 「揚海」已獲發預售樓花同意書，集團又預期21/22財年將有3個其他住宅項目獲發預售樓花同意書，分別是位於中環卑利街的內地段第9064號、元朗的錦上路站第一期物業發展項目及將軍澳的日出康城第11期物業發展項目。

截至6月底止，信置在香港、新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約2080萬平方呎。

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編輯：吳敏芳

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