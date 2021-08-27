【90後財務自由人@iM網欄】特色的手作家具 買家具遇投資機會

筆者最近籌備搬屋事宜，正搜羅有特色的手作家具，然而這類家具在香港售價兩三萬起跳，上Etsy網購平台，買了好幾件手作家具，平均價錢不用10,000元。在用戶體驗相當不錯下，決定看一看美股Etsy 的投資機會。Etsy 股價在過去5年升了超過10倍，契媽Cathie Wood 最近都有買入，現於ARKW 基金佔約1.5%。

Etsy是一間雙邊網購平台，成立於2005年，現已成為美國第五大的網購平台，定位是售賣有個性化、手作或復古的貨品。Etsy最有價值是其品牌及龐大的買賣網絡。截至2021年第二季，平台有超過500萬名賣家及9,000萬名消費者。另外，Etsy 在Instagram 的Hashtag 達4,230萬個，明顯高於同行如Amazon1,500萬個。這反映Etsy 消費者對平台的熱誠度相當高，踴躍在社交平台上分享。Etsy現專注在美國，英國，德國，加拿大，澳洲，法國及印度市場。很多國家仍未被完全開發。但深入看其業績及管理層的做事方式，卻令筆者覺得有些隱憂。

首先， 2021第二季的收入及商品總額對比上一年有分別23.4% 及13.1%的增長，增速比2020年明顯減慢 （2020 增速達到100+%）。管理層解釋是因為2020年疫情封城因素關係，令更多人被迫綫上消費，但隨着疫情因素減退，令增速減慢。筆者擔心的是2022年第二季的收入比起第一季減少約4%，管理層亦預告， 2021年第三季的收入只會約與第二季度持平。未來幾個季度的增長速度都存在較大的不確定性，一來增長趨勢已明顯減慢甚至逆轉，疫情因素逐減退亦是阻力。

管理層欠長遠目標

另外，Etsy 管理層給筆者感覺是較注重短期利潤，沒有太長遠目光。CEO Josh Silverman在 2017 年上任，曾出任Skype CEO， American Express主席，但都做不過5年。另外，Etsy去年推出了一個具爭議的新政策：Offsite Ad，Etsy 會在不同渠道包括 Google，Facebook 等透過付費廣告宣傳平台，這些廣告很多時都會推介某些在平台上的產品。如果消費者按了這些廣告進入網站，在30日內購買了在廣告出現的貨品，賣家便要支付相當於產品售價15%的廣告費。這政策引起了很多賣家反感，感覺被Etsy 硬食一筆，因為消費者購買產品很可能和廣告無關，卻要賣家承擔成本。Offsite Ad 硬性實施，過去一年銷售額超過1萬美元的商戶，銷售額低過1萬美元可自行選擇是否加入。相信Etsy是希望賣家分擔廣告費，從而提升利潤，而且覺得銷售額超過1萬美元的商戶對平台依賴性高，所以夠膽硬性推行這具爭議性的政策。

Etsy 最大競爭對手是成立於2015年的Amazon Handmade， 這後起之秀好像對平台上貨品的執着程度比起Etsy更高。Amazon Handmade會對平台上的所有賣家進行一次審查，確保貨物真的是手作才能上架。相反，現在任何人都可以在Etsy 開店，短期或可增加利潤，但長遠來講有機會令平台整體貨物質素降低，令品牌受損。

基於未來業績的不確定性，及對管理層做事模式的質疑，暫時決定與契媽做相反決定，將Etsy 加入觀察名單，繼續留意管理層的未來動向及業績，但並不會現在買入。

作者_Ryan（陳懷恩）簡介： 90後，2013 年創業，現與太太創立及營運數盤生意，每項都已經有較穩定的利潤；過去數年，亦將累積到的盈利，進行有系統的股票投資，有幸達至30 歲前財務自由。現在除了營運生意外，最大的興趣是每天在商場上以貼地實幹的生意人經驗及眼光，分析上市企業，挑選及投資優質股票。另外亦在「30歲財務自由」YouTube 頻道免費分享投資知識。

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