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【華潤啤酒】潤啤：擬投資山東景芝附屬　進軍中國白酒業務

股市 17:15 2021/08/26

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華潤啤酒 （00291） 發公告，建議投資於中國的白酒業務。通告指，董事會一直就進一步發展而審視策略及潛在商機。考慮目前市況及董事會對國內酒類飲品市場未來發展的預測，董事會議決，擬透過投資於一間位於中國山東省歷史悠久的著名釀酒公司的旗下業務，進軍中國白酒業務。

8月26日，潤啤附屬華潤酒業控股，與山東景芝白酒及山東景芝酒業，就酒業控股擬透過注資方式投資於目標公司訂立協議，投資確實金額將參考對目標公司評估估值後落實。投資事項完成後，目標公司將不會成為公司的附屬公司。

目標公司為景芝的全資附屬公司，而景芝乃位於中國山東省的著名且歷史悠久的中國白酒釀酒公司，主要從事在中國釀造、分銷及推廣白酒的業務。

公司指，此舉將有利於集團潛在的後續業務發展，以及產品組合及收入來源多元化。公司將繼續致力於中國的啤酒釀造業務。

公告又指，憑藉集團與景芝各自在啤酒及白酒市場的悠久歷史、豐富經驗及人脈，為目標公司提供營銷及管理能力提升的機會，目標公司將成為一個強而有力的平台，有助於協同發展品牌影響力，促進中國白酒市場的高質量發展。

相關文章：【盈喜】華潤啤酒料上半年純利增加至少100% 　獲高盛升目標價至79元

編輯：區嘉俊

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港股 啤酒 山西省 華潤啤酒（00291）

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