垃圾徵費今三讀通過 設年半準備期 一文看清收費詳情

都市固體廢物收費（垃圾徵費）討論多年，自2018年提交條例草案後，至今日終三讀獲得通過。環境局早前表示，立法後將設18個月準備期，實施初期亦會向住宅住戶派發指定垃圾袋，幫助市民早日適應新規例，同時亦會免費收集餐飲業界廚餘等。環境局局長黃錦星則提到，政府會向綜援戶提供每人每月10元資助。

黃錦星今在會議後會見傳媒時說，明白受疫情影響，垃圾徵費或會對市民造成負擔，故稍後再公布生效日期。雖然距離措施實施仍有一段時間，但市民最關心的相信是收費詳情，環境局亦早已列明兩大建議收費模式，分別是「按袋」及 「按重量」收入閘費。

以下將簡單講解如何收費：

一般而言，「按袋」收費已適用於大部份住宅樓宇及工商業樓宇、村屋、地舖及機構處所。

而收集垃圾的情況亦與台灣類似，有3種情況，分別是由食環署或其承辦商的垃圾車收集；由私營廢物收集商的壓縮型垃圾車收集；及自行/由收集廢物的員工將廢物送往食環署的垃圾收集站棄置。以上3種情況都將會使用「按袋」收費。市民須先購買預繳式「指定垃圾袋」，包妥廢物方可棄置。

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【垃圾徵費】政府倡修改垃圾徵費安排 包括年半準備期、初期免費派垃圾袋 【見下頁】

至於未能放進「指定垃圾袋」的大型廢物，如果使用食環署或其承辦商的服務，或經私營廢物收集商使用壓縮型垃圾車收集，或自己／由收集廢物的員工送往食環署的垃圾收集站棄置，每件大型廢物需要貼上「指定標籤」，每個標籤劃一收費11元。

如果大型廢物經私營廢物收集商使用非壓縮型垃圾車收集，需於堆填區或廢物轉運站按重量以入閘費形式付費。在這安排下，「指定標籤」並不適用。此外，「指定垃圾袋」及「指定標籤」皆會備有防偽特徵。

罰則：

定額罰款通知書每張1,500元。如以傳票檢控，首次定罪最高罰款2.5萬元及監禁6個月；再次定罪最高罰款5萬元及監禁6個月。

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