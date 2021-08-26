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【職場熱話】30歲打工男供樓兼要俾家用 嘆「月入3萬買唔到車」 網民：買樓重要啲

理財智慧 18:43 2021/08/26

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放假開車去兜下風，是不少男士視為寫意生活的一環，但香港地養一架車的洗費確很高昂。有網民在討論區發帖，指自己月入3萬元，但卻買不起車，要日日迫巴士地鐵，很羡慕有車一族，結果帖文一出引來不少網友回應，直指「買車容易養車難」。

該網民介紹自己今年30歲，月入3萬元，供樓已用去1.2萬元，另給屋企家用1萬元，如果要再花6,000元養車，每月只剩低2,000元食飯。但眼見不少後生仔都有揸車，覺得很羡慕，他就要迫巴士、地鐵，因此覺得很感嘆。

此帖引起網友熱烈回應，普遍認為在香港養車太難，「香港養車絕對係奢侈品，冇需要」、「我5萬蚊人工都覺得買車好平，養車好貴，搭下的士羅湖去到柴灣都係400，Uber頂晒都是600至700，都係坐車抵啲」、「如果緊緊夠，真係唔好揸車，你要儲錢買車，買完又要整又要其他費用，基本上幫架車打工」。

【延伸閱讀】【筍工推介】民政事務局招行政經理  月薪5.8萬元  入職條件一覽【見下頁

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亦有不少網友表示在香港買樓更實際，而該網民已在供樓，不要考慮買車，「買樓重要啲，車喺垃圾」、「樓係資產，車係消耗品，香港地就算買部錢七都要成萬蚊個月養，有閒錢不如儲錢買多層樓，何況無」。

其他網友回應：

好羨慕6千養到部車，我屋企車場月租都5千幾了

除非屋企加公司樓下都有車位，否則養架車只供放假用成本係勁貴。每星期去租架車揸兩日仲抵，個個星期揸唔同款

香港揸車攞苦嚟辛，塞車、泊車嘥時間嘥精神，買車當然要請司機揸先夠舒適

我之前養過十幾年車，每個月交停車場連油錢都成5千，自從個仔大咗唔使車出車入，年年都可以去日本滑幾次雪

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記者：李兆明

 

香港 司機 的士 經濟 車位

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