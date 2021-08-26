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【網店物流小幫手@iM網欄】網店新未來 - 2022年電子商務的5大趨勢

名人薈萃 17:05 2021/08/26

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網購因全球疫情漸趨普及，香港去年更成為全球最強勁的跨境網購市場。據Paypal最近公布的數字，去年本港年度電商營業額高達590億港元，按年增長超過18%，預計強勢將延續至2022年。網店想繼續乘風破浪，馬上了解一下來年電子商務的5大趨勢，迎接更多機遇。

 

趨勢1）環保網購

網購訂單量爆炸性增長，過程中使用了大量的包裝物料，造成浪費和環境污染。根據本地環保機構環保觸覺的市場調查發現，超過5成的網購消費者認為貨品過度包裝問題嚴重，表示願意將包裝分類回收及重用，但當收到不同包料物料時，不知道哪類可回收

 

綠色網購體驗開始成為消費者的關注點，亦將促使店主們思考如何打造環保網店，讓顧客買得放心，同時減低對環境的傷害。環保觸覺近年推出「綠色網購推廣計劃」，鼓勵商戶成為綠色網店。截至20214月，香港已有16間網店加入行列，諾減少使用網購包裝或重用包裝物料，讓可持續發展成為的其中一個重要目標。（請參閱：6款不可不知的環保包裝物料

 

趨勢2）全渠道銷售

雖然網購漸趨普及，但因應香港獨有的便利性，大眾仍然依賴實體商店購物，預計全渠道銷售模式（Omni Channel Retailing）將成2022年大趨勢。全渠道模式是指將產品投放到網店、實體店、社交媒體、手機應用程式等平台銷售，廣泛地傳播品牌和產品資訊。同時，商戶可透過全渠道的數據整合，分析出顧客的購物模式，以制定更合適的營銷策略，為消費者創造更完整和一致的購物體驗。

 

趨勢3）智慧網店物流

隨着電商在全球急速發展的步伐，物流作業模式將走向智能化，例如在倉庫採用自動導向車（AGV），以提高倉庫和物流的運作效率，處理龐大的訂單需求。24小時不停運作的AGV，能有效縮短搬運貨物的時間，提高出貨準確率，確保訂單能快捷準確地送出，加強顧客信心。

 

趨勢4）「直播帶貨」熱潮

「直播帶貨」因疫情在香港興起，根據網店架設平台SHOPLINE在2021年中的調查，兩成受訪商戶已嘗試過直播的好處，而未曾嘗試的商戶中也有超過7成正計劃於年內進行直播。在渠道方面，Facebook是最常用直播平台，其次是Instagram和YouTube。

 

網上直播並不受空間和時間限制，只要一部手機，即可隨時隨地進行，預計將持續成為網店熱捧的營銷手法。透過氣氛營造、即時互動、產品實感體驗分享，都能拉近與消費者的距離，讓他們更樂意進行購買。

 

趨勢5）拓展海外市場

根據Google、淡馬錫和貝恩諮詢公司的共同研究報告指出，2025年東南亞6個最大網購市場的銷售額預計將高達1,720億美元，讓不少網店有意搶佔市場。電商中小企若想把握趨勢，可夥拍具完善網絡資源的網店物流小幫手，把產品準確快捷地送到世界各地的顧客手上。（請參閱：網店拓展海外市場全攻略

 

 

作者_葉翠玲簡介

e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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撰文 : 葉翠玲

欄名 : 網店物流小幫手

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