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【京東9618】京東以每股4.35元購中國物流資產控股權　較停牌前溢價約7%（第三版）

股市 17:33 2021/09/03

分享：

京東據報接近達成協議，收購物流資產控股權。

中國物流資產 （01589） 發表通告，公司董事長兼執行董事李士發以及主要股東宇培國際，與京東 （09618） 旗下的京東智能產業發展訂立買賣協議，同意有條件向京東出售所有持股，合共逾9.16億股，佔已發行股本的26.38%，收購價為每股4.35元，涉及金額達39.87億元。

若以中國物流資產停牌前股價4.05元作比較，是次要約中京東的收購價4.35元，較停牌前股價溢價7.4%。

中國物流資產最近兩度停牌，首先是8月26日下午3時起暫停買賣，停牌前報4.22元、漲近14%，當時公司發通告確認已接獲執行董事兼主要股東李士發知會，他正與潛在買方就可能買賣全部已發行股份約26.38%進行討論，倘交易落實，或導致公司控制權變動。股份翌日（27日）復牌。

周四（2日）開市前，中國物流資產再申請短暫停牌，以待以待根據公司收購及合併守則發出載有本公司內幕消息之公 告。中國物流資產停牌前報4.05元，最新市值140.7億元。

根據較早前報道，美國銀行正協助京東進行談判，而瑞銀則協助李士發及RRJ Capital出售相關股權。

京東物流上半年經調整虧損15億人幣【下一頁】

報道指，前高盛合夥人王忠信創辦的RRJ持有中國物流資產股權超過6年並尋求套現，兩賣家尋求出售中國物流資產合共超過50%股權，目標估值約20億美元（約156億港元）。

年初外媒曾經報道，資產管理公司黑石（Blackstone）、美團  （03690）  、ESR  （01821）  、京東均有競購中國物流資產的控股權。

京東最新報315元，無起跌，成交7.57億元。

相關文章：

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【業績｜科技股】京東次季經調整純利按年跌22%　與收入齊勝預期　管理層料全年維持去年增長勢頭、股價升8%（第二版）

＊＊＊

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港股 新經濟股 停牌 中國物流資產（01589） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）

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