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【京東9618】 中國物流資產午後停牌 京東據報接近達成收購其控股權

股市 16:58 2021/08/26

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京東據報接近達成協議，收購物流資產控股權。

外電報道，京東 （09618） 接近就收購中國物流資產 （01589） 的控股權達成協議，知情人士稱，京東將從中國物流資產主席李士發及主要股東RRJ Capital手中收購相關股權。中國物流資產於今日（26日）下午3時8分起暫停買賣，停牌前報4.22元，漲近14%，最新市值147億元。

美國銀行正協助京東進行談判，而瑞銀則協助李士發及RRJ Capital出售相關股權。

京東物流上半年經調整虧損15億人幣【下一頁】

報道指，前高盛合夥人王忠信創辦的RRJ持有中國物流資產股權超過6年並尋求套現，兩賣家尋求出售中國物流資產合共超過50%股權，目標估值約20億美元（約156億港元）。

年初外媒曾經報道，資產管理公司黑石（Blackstone）、美團  （03690）  、ESR  （01821）  、京東均有競購中國物流資產的控股權。

京東今日收報296.6元，升0.9%，成交16億元。

相關文章：

【業績】京東健康虧損收窄逾九成至4.5億人幣、股價現升逾8%

【業績｜科技股】京東次季經調整純利按年跌22%　與收入齊勝預期　管理層料全年維持去年增長勢頭、股價升8%（第二版）

編輯：陳健婷

＊＊＊

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港股 新經濟股 停牌 中國物流資產（01589） 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD）
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