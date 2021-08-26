【京東9618】 中國物流資產停牌 京東傳接近達成收購其控股權（第二版）

▲ 京東據報接近達成協議，收購物流資產控股權。

外電報道，京東 （09618） 接近就收購中國物流資產 （01589） 的控股權達成協議，知情人士稱，京東將從中國物流資產主席李士發及主要股東RRJ Capital手中收購相關股權。中國物流資產於今日（26日）下午3時8分起暫停買賣，停牌前報4.22元，漲近14%，最新市值147億元。

美國銀行正協助京東進行談判，而瑞銀則協助李士發及RRJ Capital出售相關股權。

中國物流資產發公告指，董事會接獲執行董事兼主要股東李士發知會，他正與潛在買方就可能買賣全部已發行股份約26.38%進行討論，倘落實，或導致公司控制權變動。目前訂約方沒有就可能交易訂立正式協議，且交易有可能不會進行。

京東物流上半年經調整虧損15億人幣【下一頁】

報道指，前高盛合夥人王忠信創辦的RRJ持有中國物流資產股權超過6年並尋求套現，兩賣家尋求出售中國物流資產合共超過50%股權，目標估值約20億美元（約156億港元）。

年初外媒曾經報道，資產管理公司黑石（Blackstone）、美團 （03690） 、ESR （01821） 、京東均有競購中國物流資產的控股權。

京東今日收報296.6元，升0.9%，成交16億元。

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編輯：陳健婷

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