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【業績】光大控股上半年賺17.81億元　按年增132.7%、中期息增50%每股0.28元

股市 16:54 2021/08/26

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光大控股上半年賺17.81億元　按年增132.7%、中期息增50%每股0.28元

光大控股 （00165） 公布上半年業績，上半年股東應佔盈利達17.81億元，按年增長132.7%；期內收入達31.33億元，按年增長56%，派發中期息每股0.28港元，對比去年同期為0.14港元，增長50%。

光大控股表示，上半年繼續強化核心主業，募資持續增長，期內新增資產管理規模約37億港元，整體資產管理規模提升至1865億港元，創歷史新高。

光大控股表示，期內收入增加，主要由於公司於2020年四季度募資設立的基金，開始在今年貢獻管理費收入，推動客戶合約收入進一步，而隨著全球資本市場估值修復，多數項目估值得到修復，令旗下境外投資項目估值得到大幅改善，帶動投資收入顯著上升。

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