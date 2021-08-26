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TikTok瘋傳「牛奶箱挑戰」 美國醫生警告：極危險

環球社會熱點 17:54 2021/08/26

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外國網民近日瘋狂流行「牛奶箱挑戰」（#milkcratechallenge），相關影片在TikTok（抖音國際版）等平台瘋傳。參加者將裝牛奶的膠箱堆高，然後爬上最高層，但大部分人都無法完成動作，並隨膠箱倒地。美國有醫生警告，相關行為會增加受傷風險。

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近月TikTok流傳「牛奶箱挑戰」，吸引大批外國網民爭相效仿及挑戰。其中美國有不少民眾接受挑戰，爭相在TikTok上傳影片。片中可見民眾將裝牛奶的膠箱疊高，堆砌成金字塔形狀後爬上最高層，並從另一邊爬下來。

由於膠箱沒有固定，參加者在行走過程搖搖欲墜，大部分人都無法完成連串動作，隨著膠箱跌落地面。多數人從高位墜落時，會與牛奶膠箱碰撞，而且亦缺乏安全措施，不少人更是背部甚至頭部落地，十分危險。

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美國眾多醫生紛警告，牛奶箱挑戰會對人體造成傷害。紐約西奈山醫院整容外科醫生安東尼（Shawn Anthony） 表示，在網上瘋傳的影片顯示，參加者從高處跌倒後，很多時需要別人幫助之下才能站起，挑戰失敗會容易使關節受傷。

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此外，美國新冠肺炎疫情肆虐，醫護人員及病床數量緊絀，有地方衛生部門呼籲民眾，應再三考慮是否接受挑戰，避免增加醫療系統壓力。巴爾的摩市衛生部門於Twitter表示，隨著全國染疫住院人數持續增加，在接受「牛奶箱挑戰」前，應先諮詢當地醫院，了解病床數目是否足夠。

美國食品及藥物管理局（FDA）亦就「牛奶箱挑戰」發表評價，FDA以幽默方式回應喜劇演員奥布莱恩 （Conan O’Brien）的質疑，指「雖然當局對牛奶進行監管，但不建議接受牛奶箱挑戰。或許享受一杯好酒，然後把膠箱退回雜貨店？」

責任編輯：郭麗明

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