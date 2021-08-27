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【公屋大翻新】新婚夫婦花35萬裝修270呎公屋 拆牆改善單邊窗問題 廚房變開放式 方便招呼朋友飲酒歎咖啡

理財智慧 14:33 2021/08/27

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一說起「利東邨」相信很多香港人都知道，它是80年代落成的公共屋邨，是次介紹的利東邨單位是270平方呎，業主是一對年輕的新婚夫婦，據悉業主買了該單位，所以他們花了約35萬元，在3個月之內搖身一變打造成既有型格又具個性的單位。

這單位屬於單邊窗，常帶有空氣局促、採光不足和布局難等的問題。有見及此，皓室內設計有限公司 （Impression Design Workshop Limited）以拆牆改裝的方式，把小空間變得跟大坪數一樣舒適。

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善用每一寸空間去收納

業主要求有更多的儲物空間，設計師以靈活彈性的方式，在客廳的左邊設計成一個拉趟式的電視櫃，左右兩邊的白色趟門可以擺放衣物和鞋子。為了可擺放男業主的西裝，右邊的衣櫃深度比較深。

務求有更多空間可善用，設計師在掛電視機的背板以活動掩門設計，打開背板背後是一組4層高的大型儲物櫃，設計師表示用了特別五金配件配合設計才做到這種效果，只要業主把電視拉至90度，可以放雜物或CD。

同時為了增加儲物空間，設計師以5呎x 6呎3寸的床連地台，配以2個白色抽屜，讓業主可在睡房內擺放東西。

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工業風配開放式廚房設計

業主要求工業風格的設計手法，以及採用開放式設計，同時可以邀請朋友聚會品酒、嘆咖啡。有鑑於此，設計師把原有的廚房間隔牆拆除，並選用了「中島」及吧台設計。為配合吧台設計，設計師選用高櫈，希望解決高度上的問題。

吧枱以白色為主，吧枱下方的位置改裝成層架，可讓他們擺放醬油和酒杯等廚具，同時「中島」起到廚房與客廳分隔之用，既是夫妻倆人吃飯交流的地方，又可增加儲藏的便利性。

另外，有一個窩心地方就是雪櫃藏在白色趟門隔壁，為便利業主下廚的時候不需要行太遠才拿到食材，很快拿完食材至「中島」。

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廁所以日式設計

此外，業主更要求創造通透的視覺效果，所以設計師把原有的廚房位置，改成睡房靠窗同時可以望到南丫島以及無際的海景，令室內的光線更加通透。如果不想影響室內的光線，設計師在客廳安裝了一道窗簾可拉下來去遮擋陽光。

再者，業主喜歡浸浴式的日式設計，亦希望可在家中享受浸浴的滋味，所以設計師以白色磁磚，配以黑色門框的玻璃屏，打造成一個通透的日式浸缸，讓業主彷彿身在日本澡堂。貫徹工業風格，設計師在天花板上安裝一條黑色水管，讓業主可作晾衣服或掛浴簾之用。

工程詳情：

裝修時間：約3 個月

清拆：約 20,000 元

油漆：約 35,000 元

木工連訂造傢俬：約 157,000 元

水電：約 80,000 元

合共：約$352,000 元

 

同場加映：【溫股知新】

 

圖片由 皓室內設計有限公司(Impression Design Workshop Limited) 提供

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責任編輯：陳頌潔

利東邨 廚具 設計 香港 裝修設計

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