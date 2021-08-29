【宏觀術數@iM網欄】育成篇 ： 辛丑流年新生嬰兒 注意文昌化忌的兩個月份

每年大概這個時候，相信都是好些畢業年青朋友選擇事業方向的時間。

去年本欄介紹過新天運九運較易興盛的朝陽行業：【宏觀術數@iM網欄】新天運下的朝陽行業 九運的職業及進修錦囊 。秦朝名臣李斯曾比喻（李斯溷鼠），同樣的大鼠，生於廁所內和穀倉內大有不同。術數亦主張行業有利或身處盛世，個人也容易如坐上時代摩天巨輪扶搖直上。

於大環境內，能選對適合個人命局的事業更易有揮，至少「做得開心」。而同一天運所趨興旺行業內也會有不同分工。就如九運旺能源業，其內也可以有技術、會計、管理、銷售，甚至經營者等等，其他行業，亦復如是。

術數推算有利職業方向何在

這是熱門問題，惟現代社會職業變化廣泛，古代術數細緻分辯也非易事，若果一味加以太多神煞和格局，推算起來又流於繁瑣，易掛一漏萬。西方星占索性以簡單星座分析職業性向，雖似過於簡單，卻反而受歡迎。

傳統術數也可有繁有簡，子平命學若只論五行所喜，性質太廣泛，一般都會再加上格局互補，除卻「財氣通門戶」或「官星有理會」而日元有氣等利好格局外，再細分財星如屬「食傷生財」就可能利從商，但如果財星不旺傷食旺，便可能如歌訣云「何知其人育英材，傷官食神旺者是」即作教育、培訓等行業，如果帶藝術、桃花星重者，便可能利演藝或名氣界了。如此類推也可變化不少。

▲ 選對行業，如坐上時代巨型摩天輪，穩步上升

今年出生文昌化忌的重點月份

紫微斗數因以星系作主軸，輔以神煞系統兼收並蓄，更適合用於徵驗及推考細緻，可以分期介紹。今期想談先談一下辛丑流年出生的寶寶，從紫微斗數中有二個月份出生的寶寶會特別受到文昌化忌的影響。

文昌化忌基本性質不利傳統學術，也容易考試、文書等出問題，於不同宮位會有不同效應。按紫微斗數安星法則計算，今年農曆五月（西曆6月10日至7月9日）及九月（西曆10月6日至11月4日）對學業的影響會大一些。

今年農曆五月出生的BB，文昌化忌必坐事業宮；農曆九月份則必坐命宮（亦是第一個大運所在），都易和學業連上關係。後天又有何應對方式？

首先，從星曜性質來看，文昌較主文學、歷史或文字等文科項目，流年辛干文昌化忌，則必定同時文曲化科，文曲主藝術、音樂、雜學，某些組合也主數理，包括術數和哲學。文昌和文曲在命盤中是有一定相互影響規律的，如果配合得宜，向藝術或理科發展，會是較為有利。文曲也可以主口材，配合流年辛干巨門化祿、太陽化權的特性，也可以發展成為語言天份及有說服力，這些優點在現今世代絕不比寫文章好為差，但卻需適當鼓勵發展。

更深入一步談文昌和文曲的組合方式，便和出生時辰有關係。如果是卯時和酉時，都會是昌曲同宮的，例如五月出生，便是昌曲守事業宮，九月出生者便會是昌曲坐命，兩者一化科一化忌，於不同學科間才能可能差異較大。如果是子時或午時出生者，文昌文曲便會處於相對，九月出生便是文昌化忌坐命，文曲化科坐遷移，配合得宜的話便很適合出國留學比在本地佳。假如為辰時或戌時出生者，九月生人便是文曲化科入福德宮，內心聰明利哲理邏輯或宗教玄學，但就容易考試大意，宜加以訓練改善。五月出生者文昌化忌在事業宮，文曲化科在遷移，也是利出外留學的命格了。再配合主星，特別是巨門和太陽的祿權吉化，可以是得外鄉人幫助成事業，又或利法律、教育工作不等，雖然變化萬千，實亦有跡可尋也，以下特別附上時辰和這兩個月份文昌、文曲二星對照，聰明讀者當可舉一反三。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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