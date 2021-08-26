【MIRROR迷注意】MIRROR 12子 齊撐Samsung出新機 （多相）

對於MIRROR迷來說，今天又被MIRROR 12子洗版了吧！MIRROR廣告一個接一個，而最新的就是代言Samsung 新手機，今日12子齊齊亮相Samsung新機發布，齊齊展示Galaxy Z Fold 3和 Flip 3 5G。

雖然MIRROR早已成為廣告商的搶手貨，隨處都能見到他們的踪影，但12子同框的廣告卻似乎不算多，今次Samsung集合12子代言，可見非常重視這兩款摺疊屏幕設計的手機。

在了解新手機之前，鏡粉們先來看看MIRROR 12子今天的靚相！（將陸續更新！）

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

延伸閱讀:【MIRROR籃神咭】麥當勞送姜濤、Anson Lo、Edan「籃神咭」你今日換咗未？ PayMe聯乘麥當勞推獨家優惠35蚊減5蚊，【見下頁】

延伸閱讀:【PayMeow x 姜濤出沒注意】匯豐總行大螢幕現姜濤，周日已亮燈，【見下頁】

12子齊玩遊戲，拿著手自拍，突顯各人風格

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正