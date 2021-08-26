【業績│油股】中石油半年扭虧純利530億元人幣、中期息0.1304元　油氣當量產量降1.7%

▲ 中石油強調，天然氣與管道業務抓住「碳達峰、碳中和」大背景下國內天然氣市場需求旺盛的有利時機

中石油 （00857） 上半年扭虧為盈，純利530.37億元（人民幣，下同），營業收入增長28.8%至1.2萬億元。中石油派每股中期息0.1304元。中石油上半年原油產量443.1百萬桶，下降6.8%；可銷售天然氣產量2,258.5十億立方英尺，增長5.1%；油氣當量產量819.6百萬桶，下降1.7%。

中石油表示，積極推進海外重點項目生產恢復和正常運營，持續優化業務佈局和資產結構，在乍得、哈薩克斯坦等國家取得重要發現，有序推進重點工程建設。上半年海外實現原油產量6820萬桶，下降33.6%；可銷售天然氣產量990億立方英尺，下降20.6%；油氣當量產量8470萬桶，下降31.4%，佔集團油氣當量產量的10.3%。海外油氣產量降幅較大主要由於國際油價上升，部分海外項目產品分成減少，以及部分資源國限產政策影響。

中石油強調，天然氣與管道業務抓住「碳達峰、碳中和」大背景下國內天然氣市場需求旺盛的有利時機，大力推進營銷，努力提升市場份額，提高服務水平，期內完成昆侖能源 （00135） 管道資產股權交割。集團上半年銷售天然氣1,340.79億立方米，增長11.9%，其中國內銷售天然氣962.50億立方米，增長17.6%。

中海油半年純利大增2.2倍，詳見【下一頁】

勘探與生產經營利潤增長2倍至308.7億元，主要由於原油、天然氣等油氣產品價格上升和天然氣銷量增加，期內平均實現原油價格為59.45美元，增長52.4%。進口俄油、哈油等採購成本增長23.6%至542.71億元，比上年同期增長23.6%。單位油氣操作成本每桶10.59美元，增長9.9%，剔除匯率變動影響後增長1.1%。

煉油與化工扭虧，經營利潤221.85億元。其中，煉油業務淨虧134.56億元，化工業務則升181%。煉油單位現金加工成本為每噸159.27元，下降1.3%，主要由於燃料、動力和輔助材料成本降低以及原油加工量增加。

銷售業務亦轉虧為盈，錄得66.4億元，天然氣與管道則增長156%至368.88億元。

相關文章：【油股盈喜】中石油及中石化上半年虧轉盈 中石油淨利潤料逾450億、股價升逾4%破頂

＊＊＊

更多貼市財經資訊及分析，登入HKET「財經台」

重溫今早《ET開市直擊》-嘉賓沈慶洪（點擊收看／收聽↓）

Time code

00：00 - 港股今日焦點速覽

01：09 - 美股連日破頂 台積電加價股價升

02：08 - 道指期貨偏軟 亞股個別發展

02：47 - 港股上日先升後回＋北水盤路

03：41 - 港股反彈已完結？沈慶洪：二萬六阻力頗大

05：30 - 股票分析：小米 （01810） 業績分析＋小米股價跟進

09：42 - 股票分析：快手 （01024） 業績分析＋快手股價跟進

12：44 - 股票分析：光伏股造好 資金回流有炒作？

13：47 - 股票分析：信義光能 （00968） 股價前景分析

15：22 - 股票分析：阿里巴巴 （09988） 股價前景分析

16：57 - 股票分析：中遠海控 （01919） 股價前景分析

18：47 - 股票分析：中集安瑞科 （03899） 股價前景分析

20：19 - 股票分析：明源雲 （00909） 股價前景分析

21：59 - 股票分析：微盟 （02013） 股價前景分析

22：51 - 港股開市前市況速報

25：26 - ET個股推介－信義光能 （00968）

26：35 - 股票分析：華潤電力 （00836） 股價前景分析

28：00 - 股票分析：大唐發電 （00991） vs大唐新能源 （01798） 股價前景分析

29：36 - 股票分析：東岳 （00189） 股價前景分析

31：05 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景分析

32：26 - 股票分析：華潤置地 （01109） 股價前景分析

33：43- 股票分析：藥明生物 （02269） 股價前景分析

35：20- 股票分析：京東健康 （06618） 股價前景分析

36：57- 股票分析：莎莎 （00178） 股價前景分析

38：22- 股票分析：普拉達 （01913） 股價前景分析

39：50 - 港股開市後市況速報

42：41 - 財經日誌提提你