  • 32°C
香港時間 : 2021826日 (四) 18:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】眾安在線上半年純利按年增54%　不派中期息

股市 17:04 2021/08/26

分享：

眾安在線（06060）收市後公佈中期業績。

眾安在線 （06060） 收市後公佈中期業績，上半年純利按年增54%，至7.55億元（人民幣，下同），總收入按年增13.6%，至97.52億元。每股基本盈利為0.51元。與去年一樣，擬不派中期息。

眾安在線周四（26日）跌0.3%，收報36.4元，成交額達1.54億。

上半年實現總保費98.4億元，按年增45.4%。其中，健康險按年增25.6%，至37.64億元；保證險按年增1.6倍，至18.9億元，意外險按年增57.9%，至9.65億元。

服務被保用戶達4.14億，期內被保用戶人均保費貢獻按年增40.8%，至23.8元。

投資收益方面，上半年總投資收益為9.8億元，按年增30.6%。非年化總投資收益率為3.8%，與去年持平。

另外，截至6月底，眾安在線旗下虛擬銀行ZA Bank存款餘額按年增約2倍，至76億港元，貸款餘額按年增20倍，至13億元。

相關文章﹕

【業績消息】眾安在線今年首季淨利2.63億 下跌19.8%

【異動股】中資金融股彈升 眾安在線飆12%、郵儲行漲7%

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

編輯﹕賴奕羚

同場加映：
登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析!
重溫《ET開市直擊》小米業績有冇驚喜 快手反彈一瞬即逝？

港股 虛擬銀行 眾安銀行 眾安在線（06060）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手業績】快手績後曾挫逾一成　管理層承認互聯網監管影響短期收入表現
【快手業績】快手績後曾挫逾一成　管理層承認互聯網監管影響短期收入表現
【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　9.1接受登記（附網站連結）
【疫苗優惠】領展舉辦逾200萬元大抽獎　9.1接受登記（附網站連結）
【小米新logo】小米棄用200萬元原研哉設計「MI」品牌？　小米急澄清MI地位「最重要」
【小米新logo】小米棄用200萬元原研哉設計「MI」品牌？　小米急澄清MI地位「最重要」
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】小米ADR高港3%　騰訊ADR靠穩　夜期跌74點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】小米ADR高港3%　騰訊ADR靠穩　夜期跌74點（不斷更新）
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存
【人民幣定期存款】人幣定存10厘超高息銀行再添一員 大行下半年首度搶存