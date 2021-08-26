【業績】眾安在線上半年純利按年增54%　不派中期息

▲ 眾安在線（06060）收市後公佈中期業績。

眾安在線 （06060） 收市後公佈中期業績，上半年純利按年增54%，至7.55億元（人民幣，下同），總收入按年增13.6%，至97.52億元。每股基本盈利為0.51元。與去年一樣，擬不派中期息。

眾安在線周四（26日）跌0.3%，收報36.4元，成交額達1.54億。

上半年實現總保費98.4億元，按年增45.4%。其中，健康險按年增25.6%，至37.64億元；保證險按年增1.6倍，至18.9億元，意外險按年增57.9%，至9.65億元。

服務被保用戶達4.14億，期內被保用戶人均保費貢獻按年增40.8%，至23.8元。

投資收益方面，上半年總投資收益為9.8億元，按年增30.6%。非年化總投資收益率為3.8%，與去年持平。

另外，截至6月底，眾安在線旗下虛擬銀行ZA Bank存款餘額按年增約2倍，至76億港元，貸款餘額按年增20倍，至13億元。

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編輯﹕賴奕羚

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